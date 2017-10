Japonska policija v stanovanju v Tokiu našla devet brezglavih trupel

Japonsko je pretreslo grozljivo odkritje policistov v stanovanju 27-letnega Takahirija Širaišija v predmestju Tokia.

Policija je pred vhodom v stanovanje najprej našla dve glavi v hladilni torbi, ostale dele pa v različnih zabojih in torbah znotraj stanovanja. Širaišija so obtožili, da je razkosal najmanj eno truplo in ga skril v hladilno torbo, čemur ni oporekal, je dejal tiskovni predstavnik policije v Tokiu.

Kot je še pojasnil tiskovni predstavnik, je osumljeni dejal, da je razkosal truplo, ga prestavil v hladilno torbo in čez posul pesek za mačke. Na ta način je želel skriti dokaze in truplo osebe, ki jo je ubil.

Po poročanju japonske televizije TBS je Shiraishi povedal policistom, da je odrezano meso s trupel in njihove organe odvrgel v smeti. Časnik Jiji Press je poročal, da je osumljeni trupla razkosal v kopalnici z žago, ki so jo našli v stanovanju. Lokalni mediji so še poročali, da so v stanovanju našli osem ženskih trupel, deveto truplo je bilo moškega spola.

Policija teh poročanj medijev še ni potrdila.