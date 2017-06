Je fotografija vredna življenja? 

Ptujske policiste so včeraj okoli 14. ure obvestili, da dijaki hodijo po tirih železniškega mostu in se fotografirajo. Možje v modrem so na železniških tirih res izsledili dva mladoletnika, ki sta se tam dejansko fotografirala.

O njunem početju so obvestili njuna zakonita zastopnika, zoper njiju pa bodo podali predlog drugemu prekrškovnemu organu, zaradi kršitve zakona o varnosti v železniškem prometu.

Na mariborski policijski upravi poudarjajo, da je vsaka hoja po železniških tirih prepovedana in smrtno nevarna. Še posebej nevarno je zadrževanje na tirih, kot je bilo v tem primeru. Vlak se ne more ustaviti v trenutku, ampak za to potrebuje tudi več sto metrov. Prav zaradi tega ima vlak prednost pred ostalimi vozili.