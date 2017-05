Je policija na nogometnem derbiju v Stožicah odreagirala prepočasi?

Sobotni nogometni derbi med Olimpijo in Mariborom še vedno buri duhove. Policija je zaradi nasilništva med navijači in pirotehnike izrekla 11 kazni, dva navijača so pridržali, enemu od njiju tudi prepovedali ogled nogometnih tekem za dve leti.

Dogodek je ušel z vajeti med polčasom, ko je v družino, ki je spremljala tekmo, priletela bakla, ki so jo odvrgli mariborski navijači. V izgrede so se vmešali pripadniki specialnih enot, še vedno pa je slišati precej očitkov, da je policija reagirala prepočasi in neodločno.

S Policijske uprave Ljubljana so namige o nestrokovnem posredovanju zavrnili. Policija je ukrepala v skladu s predhodnim izdelanim načrtom varovanja in s tem preprečila hujše kršitve tako pred prireditvijo kot tudi med samo tekmo, so zapisali. "Javnosti smo naslednji dan po tekmi posredovali prve zbrane informacije in ukrepe, ki so bili izvedeni zoper kršitelje na tekmi. Ob tem pa pojasnjujemo, da z zbiranjem obvestil o kršitvah nadaljujemo. Predvsem v smislu ugotavljanja identitete kršiteljev, zoper katere bomo dosledno ukrepali," so dejali.

Javna prireditev je z vidika varnosti predstavljala dogodek visokega tveganja, zato so v načrt varovanja vključili ustrezne varnostne ukrepe in v varovanje vključili primerno število policistov, pravijo policisti. Pri varovanju so tako sodelovali policisti posebne policijske enote, vodniki službenih psov, policisti konjeniki, policisti postaje prometne policije, kriminalisti, prav tako je bil vključen policijski helikopter.

Policisti se branijo, da so ravnali v skladu s predhodno izdelanim načrtom varovanja. (Foto: Damjan Žibert)

Kot smo že poročali, je ob koncu prvega polčasa prišlo do kršitev javnega reda in miru na obeh tribunah z organiziranimi navijači. Najprej so podrli varovalne ograje na tribuni gostujočih organiziranih navijačev, nato pa so se s podobnim početjem odzvali domači organizirani navijači. Oboji so se napotili en proti drugemu. Ob tem so zaradi vzpostavitve javnega reda in miru najprej posredovali varnostniki, ki pa jim ni uspelo zadržati nasilnih kršiteljev. Preko ozvočenja je vodja policijskega varovanja pozval kršitelje, da s kršitvijo prenehajo, saj bodo v nasprotnem primeru zoper njih uporabljena prisilna sredstva, pravijo na PU Ljubljana.

Ker s kršitvijo na obeh straneh niso prenehali, so policisti Posebne policijske enote za vzpostavitev javnega reda in miru z izdelano taktiko delovanja posredovali in pri tem uporabili najmilejša prisilna sredstva glede na dano situacijo (telesno silo, palico in plinski razpršilec). Organizirani navijači so se pri posredovanju policistov aktivno upirali, s tem da so v policiste metali različne predmete, ki so jih imeli pri roki, jih odrivali, udarjali, brcali. Pri tem je bilo lahko telesno poškodovanih pet policistov, eden pa je zaradi odvrženega kamna utrpel telesne poškodbe, za katere se je kasneje izkazalo, da so hude (zlom ključnice).

Policisti se branijo, da so delovali v skladu z zakonom

"Policisti so pri posredovanju množico organiziranih navijačev na obeh straneh potisnili nazaj na tribuno in omogočili, da so lahko varnostniki ponovno postavili varovalne ograje. S tem smo organizirane navijače ločili od ostalih gledalcev, kot jim tudi preprečili možnost prehajanja na sektor z nasprotnimi organiziranimi navijači. Ob tem pojasnjujemo, da so varovalne ograje postavljene ravno zaradi neustrezne infrastrukture prireditvenega prostora, ki so bile postavljene s strani organizatorja. V času zgoraj opisane množične kršitve javnega reda in miru, je bil predstavnik organizatorja s strani vodje policijskega varovanja vsa dvakrat pozvan o možnosti praznjenja tribun z organiziranimi navijači, vendar se za to ni odločil. V prvi vrsti je organizator na podlagi Zakona o javnih zbiranjih tisti, ki se odloči za ukrep praznjenja prireditvenega prostora. Šele ko je podana velik nevarnost za življenj ljudi in njihov zdravje kot tudi večja premoženjska vrednost, lahko policija od organizatorja zahteva prekinitev prireditve," je sporočila Nataša Pucko s PU Ljubljana.

Med tekmo je bila poškodovana ena oseba na tribuni gostujočih organiziranih navijačev, in sicer zaradi uporabe pirotehnike drugega navijača, po zdravniški oskrbi je ostala na prireditvi. Prav tako je bila poškodovana ena oseba na tribuni domačih organiziranih navijačev, v času zgoraj navedene kršitve javnega reda in miru. Zdravniška pomoč je bila po podatkih policije nudena tudi mladoletni osebi zaradi slabosti ob vdihavanju dima pirotehnike, ki pa je po zdravniški oskrbi skupaj z zakonitim zastopnikom ostala do konca tekme.

V zvezi kršitev na nogometni tekmi pa policisti kot že rečeno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete kršiteljev, predvsem v zvezi dogodkov ob koncu prvega polčasa. Prav tako pa je PU Ljubljana uvedla prekrškovni postopek zoper organizatorja zaradi kršitve določil 38. člena Zakona o javnih zbiranjih, ker ni zagotovil vseh ukrepov za varno izvedbo prireditve, so še dodali na PU Ljubljana.