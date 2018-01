Gasilci opozarjajo: Največ napak se zgodi ob priklopu cevi na jeklenko

Kriminalisti po uničujoči eksploziji na Mlaki pri Kranju še vedno ugotavljajo, kaj se je zgodilo, da sta starejša ženska in njena hči v nekaj sekundah ostali brez vsega. Na prizorišču so bili danes tudi zavarovalni agentje, statiki in cenilci, ki še ugotavljajo, ali se bosta sploh kdaj lahko vrnili v del hiše, ki se ni porušil.

Takšne eksplozije že dolgo niso videli niti vsega hudega vajeni gasilci. Največ napak se zgodi ob priklopu cevi na jeklenko, opozarjajo. In ko enkrat plin uhaja, je zgolj prižig luči ali vklop hladilnika dovolj, da poči. Ob vsaki menjavi jeklenke je nujno treba zamenjati gumijasto tesnilo, ki tesni med ventilom jeklenke in gumijasto cevjo, še dodajajo gasilci.

"Zaenkrat niso rekli še nič, čakamo poročilo statikov," je za oddajo 24UR povedala Suzana Šenk, hči lastnice hiše.

Vse kaže, da je za tragedijo krivo uhajanje plina iz plinske jeklenke, a uradno tega ni potrdil še nihče. Šenkova je povedala, da hiša ni bila priključena na plinovod, uporabljali sta jeklenke. Ena od njih je bila zamenjana v nedeljo, potem sta do torka na štedilniku še normalno kuhali. Na vprašanje, ali sta z mamo morda vohali plin, je odgovorila, da ne.

Njena 83-letna mama v bolnišnici dobro okreva. Utrpela je nekaj hujših in lažjih opeklin. "Včeraj so na urgenci so rekli, da ni v smrtni nevarnosti, ves čas je pri zavesti in se pogovarja."

Šenkova je zatočišče dobila pri bližnjih sosedih, čeprav ji nov, začasni dom, ponuja tudi kranjska občina.

Neuradno je eksplozijo povzročilo uhajanje plina iz jeklenke. (Foto: Anamarija Krese)

Silovito eksplozijo čutili nekaj kilometrov stran

Kot je znano, je v torek ob 7.49 na Dolenčevi poti na Mlaki pri Kranju v stanovanjski hiši odjeknila eksplozija plina in povzročila, da se je porušila približno polovica enostanovanjske hiše in pod seboj pokopala eno osebo. Po približno 40 minutah so gasilci izpod ruševin rešili starejšo žensko in poškodovano prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Eksplozija je bila po besedah gasilcev zelo silovita, čutilo se jo je namreč nekaj kilometrov okrog. Poškodovane so tudi tri sosednje hiše in avtomobili. Zagorelo na srečo ni. Je pa bila po eksploziji na ožjem območju nesreče (v radiju 100 metrov) potrebna evakuacija. Iz štirih sosednjih stanovanjskih hiš so evakuirali sedem ljudi.

Celotna intervencija, v kateri je sodelovalo 27 gasilcev z 12 gasilskimi vozili, je trajala približno 40 minut. Sodelovali so gasilci Javnega zavoda GRS Kranj in Prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Kokrica in Britof. Nekaj časa je bila od krožišča pri gostišču Dežman do lekarne na Mlaki zaprta Golniška cesta.