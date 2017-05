Kaj je gnalo Grosupeljčana, da je z avtomobilov ukradel kar 1600 registrskih tablic?

Ljubljanski policisti preiskujejo moškega, ki naj bi kradel registrske tablice, večinoma z avtomobilov diplomatov. Ker je predkazenski postopek tajen, policija o podrobnostih molči. Med hišno preiskavo pa so v njegovi hiši v Grosuplju našli kar 1600 registrskih tablic. Moškemu so policisti odvzeli prostost, nato pa so ga izpustili. Zakaj je kradel, policija še ugotavlja.