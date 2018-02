Na Celjskem naraslo povpraševanje po alarmnih napravah. A kaj storiti, če vas roparji napadejo, ko ste doma?

Po nedavnih nasilnih ropih na Celjskem je močno naraslo povpraševanje po alarmnih napravah in video nadzornih sistemih stanovanjskih objektov. Toda celjski roparji so ropali v času, ko so bile družine doma in niso imele vklopljenih alarmov. Kako se zaščititi? Ena od možnosti je t. i. storitev panika - tipka, ki jo na daljincu stisnemo, ko smo ogroženi.