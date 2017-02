Kako se končno znebiti glivic? Ukrepaj in poglej slike

»Noht se je po treh mesecih uporabe Powersepta popolnoma obnovil. S Powerseptom nadaljujem preventivno. Sem zelo navdušena! Priporočam uporabo!« Jana, Sevnica

Tako pravi naša zadovoljna uporabnica Jana, ki nam je poslala slike z zahvalo, saj se ji je noht, ki je bil dolgotrajno ohromljen, popolnoma obnovil. Inovativno sredstvo Powersept, švicarske formule in slovenskega proizvoda, si je nanašala vsak dan, s posebnim aplikatorjem tudi skrbno pod nohtom, razkužila pa je tudi copate, obutev in pribor za nego nohtov. Po dveh mesecih terapije, se ji je noht skorajda popolnoma obnovil.

Pred in po terapiji s Powersepttom

»Mnogi, ki so že obupali in probali praktično vse, so končno našli učinkovito sredstvo proti glivicam. Ponosen sem, da kupci v nas prepoznajo kvaliteto in se jim zahvaljujem za lojalnost. V inštitutu se prizadevamo, da na trg ponudimo le izdelke, za katere vemo, glede na izkušnje in zadovoljno testno skupino, da bodo pomagali. V svoje izdelke sem 100% prepričan.« Nam pove Robert Širnik, direktor in vodja razvoja v Mediteranskem inštitutu.

Robert Širnik, direktor razvoja v Mediteranskem inštitutu

Zakaj toliko ljudi obupa pri zatiranja glivic?

Problem je, da ne obstaja samo ena vrsta glivic. Glivice so zelo atipične. Veljajo za izjemno nalezljive, pa vendar jih večinoma ima samo en član družine. Še več, 80% jih opazi samo na enem nohtu, večinoma palcu na nogi. Tako večina misli, da ima glivice samo na nohtih, vendar pa so v večini primerov prisotne tudi med prsti, pa tudi v obutvi. Glivice imajo lahko tudi tisti, ki sploh ne čutijo težav. Bistvo je v tem, da dober imunski sistem dolgo časa ohranja ravnovesje in z glivicami nimamo nobenih težav, potem pa imunski sistem pade in glivice kar naenkrat izbruhnejo, podobno kot herpes, pravi Širnik.

Kako in zakaj nas napadejo ter kje?

Velja prepričanje, da glivice dobimo na bazenu, fitnesu, vodnih parkih in savni, a vendar mnogi ne gredo nikoli na ta mesta, pa jih vseeno staknejo. Razlog za njihov razvoj naj bi bila dedna nagnjenost, pa tudi pogosti udarci v prste, nohte ali kožo, še posebej pri športno dejavnih ljudeh, pa zanemarjeni ali narobe striženi nohti , večkrat pa se pojavljajo tudi pri ljudeh, ki nosijo ne zračno in vlažno obutev.

Ne čakajte do pomladi! Začnite uničevati glivice takoj! Uporabite Powersept

Powersept je izjemno učinkovit in napade glivice povsod hkrati. Ne obstajajo glivice, ki lahko preživijo napad Powersepta. Skrivnost njegovega uspeha je v posebej stabilizirani obliki vodikovega peroksida, ki je obogaten s srebrovimi ioni in izjemni moči aktivnega kisika, ki se sprošča pri njegovem delovanju. Prav ta čudovito preprosta in naravna uničevalna moč tekočine Powersept, je izjemna, saj pri delovanju razpade na vodo in kisik, tako da Powersept ni rakotvoren, primeren pa je tudi za nosečnice in otroke, zaradi preproste uporabe, pa tudi za starejše in vse, ki se težko sklanjajo.

Pisal nam je tudi Damjan:

"Pri športnih aktivnostih se nohti zelo hitro poškodujejo in dolga izpostavljenost znoju v čevljih tudi naredi svoje. Začel sem uporabljati Powersept in se ravnal po vseh navodilih. Prva uporaba, oziroma vpliv prve uporabe, je bil kar grd pogled na nohte. Vse se je penilo. Tretma sem izvajal vsak dan 2x, zvečer in zjutraj takoj po vstajanju. Že po nekaj dneh sem opazil, da nohti niso več motni, ampak se jim vrača čista rožnata barva. Pri striženju nohtov pa sem opazil, da nohti niso več krhki, se med striženjem ne lomijo več, ampak so čvrsti in se konice lepo odrežejo! S terapijo nadaljujem, ker sem zadovoljen z učinkom uporabe Powersepta proti glivicam in z njegovo pomočjo bi se za vedno rad znebil te nadloge.«

Damjan je po prvi uporabi opazil veliko pene, kar je navadno pokazatelj, da se tam nahajajo glivice, pa tudi bakterije. S sledenjem navodil za uporabo, pa se mu je palec že v 14 dneh močno izboljšal. S tretmajem bo nadaljeval še vsaj 14 dni, da se mu noht dokončno obnovi. Prilagamo slike.

Reakcija bele pene ob prvi uporabi

Zakaj se glivic ne rešimo? Glivice se ne nahajajo samo na nohtu

Mnogi ne vedo, da glivice niso samo na nohtu, ampak se praviloma nahajajo tudi med prsti, čeprav tam uporabniki ne čutijo težav, zato jih tam ne uničujejo in to je eden od vzrokov zakaj se glivic ne rešijo. Powersept pa vam bo nazorno pokazal kje vse se glivice nahajajo, kot je to pokazal pri primeru Damjana, tako, da se bo na tistem mestu tekočina zapenila, vi pa jih boste lahko tudi tam uspešno zatrli. Poleg tega se glivice rade zalezejo tudi v obutev, zato jih moramo uničiti tudi tam. To zlahka storimo s Powerseptom, saj je na volji kot tekočina v steklenički z razpršilko.

Dezinfekcija obutve in bela pena, ki nakazuje prisotnost glivic

Edinstvena lastnost Powersepta je, da z njim napademo glivice povsod, tudi pod nohtom, namreč edino Powersept v kompletu ponuja tudi poseben pribor, ki omogoča da dezinficiramo tudi predele pod nohtom. Ni več treba čakati tedne in tedne, da se učinkovina prebije skozi noht do žepkov, s Powerseptom zatiramo glivice tudi na odstopljenih delih nohta in to takoj.

Nasveti in preventiva proti glivicam

Spodaj prilagamo nekaj nasvetov g. Širnika, ki preprečujejo, da bi se s tem zajedavcem sploh kdaj osebno srečali.

Po vsakem umivanju noge dobro obrišite, še posebej predele med prsti in posušite z vročim zrakom. Če se močno potite, predele med prsti in pregibe napudrajte z otroškim pudrom. Vedno uporabljajte svoj pribor za striženje in urejanje nohtov. Izredno pomembno je tudi, da na bazen ali v toplice nosite svojo lastno obutev, ki ste jo predhodno razkužili. Če ste že imeli glivice oziroma jih ima doma kdo od družinskih članov, doma nujno razkužite vse čevlje in copate, prekuhajte pa tudi nogavice. Po uničenju glivic Powersept uporabljajte še po potrebi, predvsem pa, ko se odpravljate na dolg pohod,na športne aktivnosti ali na bazen. Naj to postane vaše kurativno še posebno pa preventivno sredstvo. In če začnete z uničevanjem sedaj, se glivic lahko rešite še pred poletjem.

