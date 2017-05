Kako zagotovo uničim glivice? Preveri in si oglej slike!

Čeprav prevladuje mnenje, da so glivice bolj estetski problem in se te težave večinoma lotevamo pred poletjem, ko so naša stopala bolj izpostavljena, pa lahko na dolgi rok povzročijo resne težave. Še posebej so nevarne za športnike, starejše in vse, ki večino časa preživijo v nepredušni obutvi, kot so na primer ženske balerinke ali salonarji in večkrat se celo zgodi, da zaradi glivic na stopalu mnogi celo spremenijo način hoje, kar pa posledično lahko prizadene kolena, kolke in celo hrbtenico. Glivice so nadloga, ki močno vpliva na človekovo samopodobo in kakovost življenja. In uničiti jih je potrebno takoj, ko jih opazimo!

Tako pravi Robert Širnik, vodja projekta proti glivicam in direktor Mediteranskega inštututa za monitoring, s katerim smo se pogovarjali o težavah z glivicami in ki že vrsto let razvija produkte, ki so visoko učinkoviti, a obenem prijazni do uporabnika.

Robert Širnik

»Mnogi, ki so že obupali in poskusili praktično vse, so končno našli Powersept , učinkovito sredstvo proti glivicam. Vsak dan sprejemam klice ljudi, ki se mi zahvaljujejo in mi povedo njihovo zgodbo. Vesel sem takšnih klicev, zato se tudi že 20 let trudim in razvijam produkte, ki so 100% učinkoviti, a hkrati prijazni do okolja.

Zakaj toliko ljudi obupa pri zatiranja glivic?

Problem je, da ne obstaja samo ena vrsta glivic. Glivice so namreč zelo atipične. Veljajo za izjemno nalezljive, pa vendar jih ima večinoma samo en član družine. Še več, 80% jih opazi samo na enem nohtu, večinoma palcu na nogi. Tako velja prepričanje, da se glivice nahajajo samo na nohtih, pa vendar so v večini primerov prisotne tudi med prsti, pa seveda tudi v obutvi. Glivice imajo lahko tudi tisti, ki sploh ne čutijo težav. Bistvo je v tem, da dober imunski sistem dolgo časa ohranja ravnovesje in z glivicami nimamo nobenih težav, potem pa imunski sistem pade in glivice kar naenkrat izbruhnejo, podobno kot herpes, pravi Širnik.

primer glivičnega obolenja v začetni fazi

Spodaj navajam le nekaj vzrokov zakaj se ne znebimo glivic, kljub temu, da smo poskusili že praktično vse:

Ker večina ne ve, da se glivice praviloma zadržujejo tudi med prsti, tako uničujejo glivice samo na posameznem prstu ali celo samo posameznem nohtu, osnovnega žarišča pa ne, zato se glivic večinoma ne znebijo

Tudi ponudba izjemno selektivnih pripomočkov za odpravljanje glivic je večkrat zavajajoča, saj daje vtis, da lahko glivice uničimo samo z nanosom neke učinkovine na sam noht

Dodatna napaka pa je, da uporabniki, ki imajo glivice, ne prekuhajo nogavic, brisač in ne dezinficirajo svoje obutve – tudi tam se namreč glivice zadržujejo. In sedaj si predstavljajte, končno se rešite glivic, noht vam zopet normalno raste, potem pa zopet obujete kontaminirano obutev oz. si ščipalkami, ki jih niste dezinficirali, strižete nohte. Glivice se vam ponovijo, vi pa še sami ne veste zakaj.

Vse to so vzroki, da se mnogi neuspešno spopadajo z glivicami tudi po več let in da se stanje iz leta v leto samo slabša.

Kaj se lahko zgodi z nohtom, če ne ukrepamo in uničimo glivic

Kako glivice zagotovo uničim? Spoznajte Powersept!

Za uničenje glivic je predvsem potreben celovit pristop . Potrebno je upoštevati, da se glivice zadržujejo tako na nohtu, v okolici nohta, med prsti, na tkivu ob nohtu in celo pod nohtom, nujno pa moramo poskrbeti tudi za dezinfekcijo nogavic, obutve in pribora. Karkoli od tega namreč zanemarimo, bistveno zmanjšamo možnost, da se znebimo glivic. In ravno zato vam priporočam naš izdelek Powersept.

Powersept je izjemno učinkovito sredstvo za uničevanje glivic, bakterij in plesni. Ne obstajajo namreč glivice, ki lahko preživijo napad Powersepta . Skrivnost njegovega uspeha je v posebej stabilizirani obliki vodikovega peroksida in srebrovih nitratov ter izjemni moči aktivnega kisika, ki se sprošča pri njegovem delovanju. V paketu tako dobite stekleničko z 200 ml tekočine, stabilizirane po posebni švicarski formuli in razpršilko, da tekočino razpršite povsod po koži, kjer sumite, da imate glivice. Edinstvena lastnost Powersepta pa je tudi, da z njim napademo glivice povsod, tudi pod nohtom, namreč edino Powersept v kompletu ponuja poseben pribor , ki omogoča da uničimo glivice tudi v predelu pod nohtom. Ni namreč možno uničiti glivic, če jih ne zatiramo povsod hkrati. Nohte lahko mažemo ali špricamo cele tedne, vendar če ne zatiramo glivic tudi pod nohtom, v žepkih kjer je noht odstopil, ne bo uspeha.

Delovanje Powersepta pri 10-letnem otroku, ki je glivice dobil zaradi tesne obutve – drsalk za hokej

Po 60-dnevni uporabi

Poleg glivic se znebite tudi neprijetnega vonja!

Powersept vam nudi tudi dodatno ugodno lastnost, saj se boste, ko boste dezinficirali obutev, obenem znebili tudi neprijetnega vonja, ki se širi iz obutve in zna biti zelo moteč. Ves ta neprijeten vonj večinoma povzročajo bakterije, ki pa jih Powersept preverjeno uniči. Poleg tega je primeren tudi za nosečnice in otroke, zaradi preproste uporabe, pa tudi za starejše in vse, ki se težko sklonijo.

Testirajte, če imate glivice

Svetujemo vam, da prvič uporabite Powersept zvečer, tako da na še neumito nogo ali druga mesta na koži razpršite Powersept tekočino in opazujte posprejana mesta. Če se na posprejanih mestih pojavi bela pena, so se na tem mestu skoraj zagotovo nahajale glivice, bakterije ali celo plesen. Edinstvena lastnost Powersepta je namreč tudi v tem, da vidno pokaže kje vse se glivice nahajajo, poleg tega pa učinkuje že prvi nanos, ki glivice vidno uniči.

Vidna pena na nohtih in med prsti

Dezinfekcija obutve in bela pena, ki nakazuje kje se nahajajo glivice v obutvi

Primer zadovoljne uporabnice, ki se je glivic znebila po 90-dnevni uporabi Powersepta

100% garancija in DARILO

Ker v naše izdelke 100% zaupamo in verjamemo, pa nudimo tudi 100% garancijo, kar pomeni, da če z izdelkom niste zadovoljni, ga lahko kadarkoli vrnete, tudi, če ste ga že uporabili in vrnili vam bomo kupnino. To je politika našega podjetja, saj nikakor ne želimo nikogar zavajati in mu obljubljati rešitev za katere pa se izkaže, da ne pomagajo.

Ker se v teh mesecih nekateri že odpravljate na dopust, v hribe ali toplice, kjer se zadržuje veliko ljudi, pa vam bo prav prišla tudi majhna 20 ml doza » Powersept potovalni«, ki jo bomo brezplačno poklonili vsem, ki bodo naročili izdelek Powersept proti glivicam, 200 ml . To malo dozo, boste lahko imeli vedno v torbici, če se odpravite na kopališča, tuše, bazene in druge javne površine, kjer hodijo ljudje bosi ali sedijo v kopalkah, uporabljate solarij in fitnes naprave, najemate rolerje, copate za bowling … Svetujemo vam, da preden zapustite ta mesta, še posebej, če uporabljate skupne tuše ali umivalnike, posprejajte svoja stopala. Tako boste preprečili dodatne glivične komplikacije. Po nanosu ne brišite niti izpirajte, temveč pustite, da sredstvo učinkuje in vas ščiti še naprej.

Glivice so estetski problem, ki pa s časom preraste v zelo resno dolgoletno težavo in vam lahko pusti trajne posledice. Zato vam svetujemo, da se jih lotite resno in dosledno. Le tako se jih boste namreč znebili za vedno in nato brez sramu pokazali vaša čudovita stopala. Še imate čas, da se jih znebite do poletja

Naročnik oglasa je Natura tim.