Kakšna usoda čaka Milka Noviča?

Milka Noviča je predlog tožilstva glede kazni presenetil. (Foto: POP TV)

Ali bo Milko Novič naslednjih nekaj destletij preživel za zapahi ali pa bo morda odkorakal na prostost, bo znano danes. Sojenje se je namreč z včerajšnjimi končnimi govori končalo, sodišče pa bo sodbo v imenu ljudstva razglasilo ob 14. uri.

Doktorja kemije Milka Noviča obtožnica specializiranega državnega tožilstva bremeni umora na zahrbten način direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika.

Kot je znano, tožilka Blanka Žgajnar v več kot uro in pol dolgi končni besedi ni našla nobenih olajševalnih okoliščin in za Noviča predlagala najdaljšo možno kazen, in sicer 30 let zapora.

Ker je prepričana, da zna izrek obsodilne sodbe v njemu sprožiti agresijo, kot je pojasnila včeraj, je predlagala tudi ponovno odreditev pripora, kjer naj bi počakal do pravnomočnosti sodbe.

Obramba je na drugi strani ogorčena na predlogom tožilstva, saj je prepričana, da ni prav nobenega dokaza, ki bi dokazoval, da je bil prav Novič tisti, ki je usodnega večera 16. decembra 2014 na parkirišču pred restavracijo na Tbilisijski ulici v Ljubljani direktorja Kemijskega inštituta dvakrat ustrelil v glavo. Manjka tudi odločilni dokaz, morilska pištola.