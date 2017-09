Kam je izginil 21-letni Aljaž?

Aljaž Gumzej. (Foto: PU Maribor)

S PU Maribor so sporočili, da je od včeraj pogrešan 21-letni Aljaž Gumzej s Pragerskega. Pogrešani je visok okoli 166 cm, suhe postave, svetlejše polti, temno

rjavih oči in črnih las. Ko je odšel od doma, je bil oblečen v trenirko črne barve in obut v športne copate modre barve.



Od doma je odšel včeraj, okoli 10.30 ure. Zadnjič so ga opazili ob 17. uri na

vlaku proti Mariboru.

Vse, ki ste ga opazili, policija prosi, da to sporočijo na telefonsko številko PP

Slovenska Bistrica (02) 843 29 00 oziroma na telefonsko številko 113.