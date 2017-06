Kamniška ropa raziskana: ropali stari znanci policije, eden še na begu

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so v maju na območju Kamnika obravnavali dva oborožena ropa, ki so jih tudi uspešno preiskali. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je bil njihov operativni komunikacijski center 11. maja okoli 15.30 ure obveščen o oboroženem ropu v zlatarni v Kamniku. Z zbranimi obvestili, ogledom kraja kaznivega dejanja in nadalje s forenzičnimi preiskavami je bilo ugotovljeno, da je kaznivega dejanja ropa utemeljeno osumljen 28-letnik iz Ljubljane.





Zagrožena kazen za opisana ropa je kazen zapora od 3 do 15 let, za povzročitev splošne nevarnosti pa je zagrožena kazen zapora od 1 do 8 let.

Za zdaj še neidentificirani sostorilec je 28-letnega osumljenca z osebnim avtomobilom, na katerem so bile nameščene ukradene registrske tablice pripeljal v bližino prodajalne. 28-letni osumljenec je peš odšel do prodajalne, kjer je oborožen s pištolo vstopil v prostor, v katerem takrat ni bilo strank, oškodovanec pa se je nahajal v sosednjem prostoru .Osumljeni je pričel s pištolo razbijati steklene vitrine in steklo pulta, od koder je tudi odtujil več različnega nakita.

Oškodovanec je skozi priprta vrata zavpil na osumljenca, naj z dejanji preneha, nakar je osumljeni proti njemu uperil pištolo in mu zagrozil, da ga bo ubil. Oškodovanec se je nato umaknil, medtem ko je osumljeni pobral še nekaj nakita in zbežal iz prodajalne do že omenjenega sostorilca, ki ga je v bližini čakal z vozilom. Nato sta s kraja dejanja odpeljala neznano kam.

Na podlagi vseh zbranih obvestilih in pridobljenih dokazih je bila 23. maja 28-letnemu osumljencu odvzeta prostost in je bil tudi v nadaljevanju s kazensko ovadbo priveden k dežurni preiskovalni sodnici, ki je po zaslišanju zoper njega odredila pripor. 28-letni osumljenec je specialni povratnik premoženjskih kaznivih dejanj, za kar je bil v preteklosti že pravnomočno obsojen.

Oborožen rop poštarja v Kamniku. (Foto: POP TV)

Poštarja oropala 28- in 32-letnik

Drugi rop pa se je zgodil 17. maja okoli 19. ure, in sicer se je zgodil oborožen rop poštnega uslužbenca pošte v Kamniku. Policisti in kriminalisti so ugotovili, da sta ropa utemeljeno osumljena 28-letni osumljenec iz Kranja in 32-letni osumljenec iz Medvod. Osumljenca sta se z osebnim avtomobilom, ki ga je vozil 32-letnik, pripeljala v bližino poštne poslovalnice v Kamniku. 28-letni osumljenec je nato odšel v neposredno bližino pošte, kamor se je takrat s poštnim vozilom pripeljal oškodovanec uslužbenec pošte. 28-letni osumljenec je maskiran in oborožen s pištolo pristopil do vozila oškodovanca in od njega zahteval denar, hkrati pa mu je

grozil s pištolo. Ker mu oškodovanec denarja ni izročil, je 28-letnik iz notranjosti vozila odtujil vrečko z nekaj tisoč evri.

Po izvršenem dejanju je 28-letni osumljenec s kraja zbežal do vozila, kjer ga je že čakal 32-letni osumljenec. Za njim je stekel uslužbenec pošte, kar je 28-letnik zaznal, zato je s pištolo ustrelil v zrak. Oba osumljenca sta z vozilom uspela s kraja pobegniti.

28-letnik, ki je grozil poštarju, je še vedno na begu. (Foto: Adriana Gašpar)

Policisti so na podlagi danega opisa vozila le-to kmalu izsledili in ustavili. V vozilu se je nahajal le 32-letni osumljenec, medtem ko je 28-letni osumljenec že pred tem zapustil vozilo in z odtujenim denarjem odšel neznano kam. 32-letnemu osumljencu je bila ob prijetju na kraju odvzeta prostost ter je bil zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ropa že priveden k dežurni preiskovalni sodnici, ki je zoper njega odredila hišni pripor.

28-letni osumljenec, katerega identiteta v začetni fazi ni bila znana in je bila ugotovljena s preiskavo kasneje, je bil ovaden za kaznivo dejanje ropa in hkrati še za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Trenutno je omenjeni osumljenec še na begu. Oba osumljenca sta povratnika in že pravnomočno obsojena za kazniva dejanja.