Kandidat šole vožnje za volanom z 1,16 promili alkohola

Neverjetno neumno in neodgovorno je bilo ravnanje bodočega voznika, ki se je na vožnjo v šoli vožnje odpravil alkoholiziran. 34-letnika so ustavili policisti, ker je vozil pijan pa bo moral plačati 900 evrov globe, prekrškovni postopek pa bo odrejen tudi zoper inštruktorja in šolo vožnje.