Kljub plinskemu razpršilcu pobegnil z ukradenimi vložki za čevlje

Ljubljanski policisti iščejo moškega, starega okoli 35 let, visokega okoli 180 centimetrov, kratkih črnih las in aknastega obraza ter oblečenega v sivo trenerko Adidas s kapuco, ki je v soboto oropal trgovino na Čopovi ulici v Ljubljani, je sporočila Nataša Pučko s PU Ljubljana.



Moški je ukradel vložke za čevlje, jih spravil in nameraval zapustiti trgovino, ko ga je prestregel varnostnik, ki je moškega povabil v službene prostore. Tam je moški varnostnika fizično napadel, sledilo je prerivanje, moškemu pa je uspelo pobegniti iz trgovine. Varnostnik je stekel za njim in ga dohitel.

Znova sta se začela prerivati, varnostnik je celo uporabil plinski razpršilec, a zaman. Moškemu je uspelo pobegniti, varnostnik pa je z vidnimi poškodbami, podpludbo pod očesom, odrgninami in urezninami na podlahti sam poiskal zdravniško pomoč. Moškega policisti še vedno iščejo.