Kljub poostrenemu nadzoru prometa sta novogoriške ceste oba minula vikenda zaznamovali dve tragični nesreči

Policisti PU Nova Gorica so v preteklih dveh vikendih zaradi pričakovanega porasta cestnega prometa na turističnih cestnih relacijah, torej na t.i. Soški cesti od Nove Gorice do Tolmina, na cestah v Zgornjem Posočju in na t.i. Keltiki, cestni relaciji od Tolmina do Idrije, poostrili nadzor cestnega prometa. Tam je namreč preko vikendov oz. v času poletne turistične sezone v Zgornjem Posočju že običajno prisotno večje število voznikov motornih koles, turistov z osebnimi avtomobili in avtodomi. Vse to pomeni toliko večjo obremenitev cest in seveda s tem povezane potencialne nevarnosti.

(Foto: POP TV)

Policisti novogoriške policijske uprave so v nadzorih uporabili nova patruljna in civilna vozila, posebno vozilo za meritve hitrosti, vozilo Provida za meritve hitrosti med vožnjo in prenosne laserske merilnike hitrosti, v nedeljo, 9. julija, pa jim je v pomoč priskočil tudi helikopter Letalske policijske enote GPU, katerega posadka je v popoldanskih urah izvajala nadzor cestnega prometa in sodelovala s policijskimi patruljami v okolici Nove Gorice in na relaciji med Novo Gorico in Tolminom.

Prvi vikend (1. in 2. julija) so policisti ugotovili skupaj 23 kršitev, z alkotesti so preizkusili 31 voznikov (vsi negativni rezultati), drugi vikend (7. in 8. julija) pa so ugotovili skupaj 37 kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa in z alkotesti preizkusili 49 voznikov (vsi negativni rezultati). Ugotovili so različne kršitve, tako voznikov motornih koles, kakor tudi voznikov osebnih avtomobilov: nepravilnosti ob prehitevanjih, prekoračitve hitrosti, neupoštevanje neprekinjene sredinske črte, pa tudi posamezne kršitve neuporabe varnostnega pasu. Policisti so zaradi lažjih kršitev v obeh vikendih tudi opozorili osem kršiteljev. Posadka helikopterja je zaznala štiri kršitve cestno prometnih pravil glede nepravilnega prehitevanja oz. vožnje preko neprekinjene sredinske črte.

V soboto 1. julija je izstopala kršitev prehitevanja preko dvojne sredinske neprekinjene črte na t.i. tretjem pasu v Zali (odsek Idrija - Godovič), zaradi česar so policisti zoper voznika podali obdolžilni predlog sodišču. To je v zadnjem letu dni že peta tovrstna kršitev, ugotovljena na t.i. tretjem pasu v Zali, ki je sicer namenjen predvsem prehitevanju počasnejših tovornih vozil.

Tragični nesreči zaznamovali oba vikenda

Žal pa sta oba vikenda kljub vsem naporom policistov zaznamovali tragični prometni nesreči. Prvo soboto v večernih urah se je zgodila prometna nesreča na relaciji med Colom in Črnim Vrhom nad Idrijo, v kateri je umrla sopotnica na motornem kolesu, drugo soboto v zgodnjih popoldanskih urah pa nesreča v kraju Mlinsko v bližini Kobarida, v kateri je umrl 25-letni voznik motornega kolesa. V obeh nesrečah sta bila povzročitelja voznika motornih koles.

Na PU Nova Gorica poudarjajo, da bodo policijske patrulje v poletni sezoni ob vikendih v juliju in avgustu, v primeru sončnega vremena, pa tudi do konca septembra, še naprej poostreno nadzirale cestni promet na zgoraj navedenih relacijah. V zadnjem tednu julija in prvi polovici avgusta letos zaradi koncertnih prireditev na Sotočju v Tolminu pričakujejo še povečanje prometa na teh relacijah.

"Policisti opozarjamo vse voznike na strpnost in da v poletnih mesecih vožnjo prilagodijo razmeram na cestah, ki so v teh dneh polne motoristov, hkrati pa upoštevajo, da vožnjo obremenjuje tudi neugoden vpliv povišanih dnevnih temperatur," so še zapisali novogoriški policisti.