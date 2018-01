VIDEO: Policija razkrila: 62-letnica umrla zaradi najmanj dveh močnih udarcev v predel glave

Milan Vogrinec, vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Celje, je na tiskovni konferenci predstavil podrobnosti umora 62-letnice iz Klokočovnika, o katerem so bili obveščeni v ponedeljek zvečer.

Že prve ugotovitve so pokazale, da je šlo za nasilno smrt, Vogrinec pa je zdaj pojasnil, da je ženska umrla zaradi najmanj dveh ali več močnih udarcev v predel glave, najverjetneje med spanjem. Poškodbe so bile tako hude, da je na kraju umrla. Policisti topi predmet, s katerim je bila pokončana, še iščejo.

Milan Vogrinec je povedal, da preiskava še ni končana. (Foto: POP TV)



Z ogledom kraja dejanja in zbiranjem obvestil so ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je žensko v počitniški hiši ubil 62-letnik, ki je stari znanec policije. Vogrinec je povedal, da je bil leta 2016 obsojen na 11 mesecev zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let. Obsojen je bil zaradi kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in nasilja v družini. Po besedah Vogrinca pa umorjena v zadnjih dveh letih ni nikoli prijavila, da je žrtev kaznivega dejanja.

Osumljeni se je po dejanju z osebnim vozilom odpeljal v Poljčane, kjer se je v bližini železniške postaje postavil pred vlak, ki je vozil v smeri proti Mariboru. Vlak ga je zbil in izredno hudo poškodoval. S helikopterjem so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center v Maribor, kjer je ostal na zdravljenju. Vogrinec je še povedal, da je osumljeni še vedno v smrtni nevarnosti.

Preiskava še ni končana, policisti določene podrobnosti še preverjajo.