Ko so policisti odvzeli dovoljenje opitemu vozniku, se je za volan usedel njegov nič kaj boljši sopotnik in divjal po Kranju

Kranjski policisti so danes ponoči zaradi vožnje pod vplivom alkohola dvakrat ustavljali isto vozilo. Prvič so obravnavali voznika, ki je avtomobil vozil z 0,38 mg/l alkohola. Nadaljnjo vožnjo so mu prepovedali, mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga opozorili, naj ne vozi več.

Ker je bil pod očitnim vplivom alkohola tudi potnik v tem vozilu, so na prepoved vožnje pod vplivom alkohola opozorili tudi njega, česar pa ni upošteval, saj se je po nekaj minutah po policijskem postopku usedel za volan in odpeljal.



Policisti so to opazili, zapeljali so se za njim, ustaviti pa jim ga je uspelo šele po več kilometrih divjanja po Kranju. Voznik je v tem času poleg vožnje pod vplivom alkohola (0,58mg/l) storil še več drugih prometnih prekrškov, zaradi katerih ga bodo obravnavali na okrajnem sodišču. V postopku je voznik je kršil tudi javni red in mir. Zaradi kršitev so ga pridržali, so sporočili s PU Kranj.

Policisti v Velenju preprečili najhujše

S PU Celje pa so sporočili, da so velenjski policisti v sredo okoli 16.30 pri kontroli prometa obravnavali 56-letnega voznika osebnega vozila, ki mu je preizkus z alkotestom pokazal neverjetnih 2,23 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.

"Na srečo so mu s kontrolo prometa in odrejenim preizkusom alkoholiziranosti nadaljnjo vožnjo tokrat preprečili policisti. Posledice njegove vožnje bi lahko bile katastrofalne," so zapisali.