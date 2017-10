Koline so se za 47-letnika končale v bolnišnici

Moški, ki ga je mesar ustrelil, je utrpel hudo poškodbo noge. (Foto: iStock)

Kot so sporočili s PU Maribor, so v soboto pri 47-letnem domačinu iz Ceršaka pripravili koline. Okoli 15.30 ure so na dvorišču sedli h kosilu. Ker je mesarja motil pasji lajež, je želel 67-letnik pse preplašiti s strelom iz doma izdelane pištole za omamljanje prašičev. Ker se pištola ni sprožila, je pod mizo ponovno sprožil, ob tem pa zadel 47-letnega domačina v golen in ga hudo telesno poškodoval.

Oškodovanec je sam poiskal zdravniško pomoč v mariborskem kliničnem centru, kjer so mu z operativnim posegom odstranili kroglo iz noge. Policisti so osumljenca pridržali in pri njem opravili hišno preiskavo, med katero je sam izročil tri pištole in več nabojev različnih kalibrov.

Mariborski kriminalisti bodo osumljenca kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe, še vedno pa zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.