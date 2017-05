Peš po gozdu čez mejo, nato s kombiji, taksiji ...

Policisti so kazensko ovadili več voznikov, ki so skušali pretihotapiti nezakonite prebežnike. (Foto: iStock)

Policisti in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so minuli teden obravnavali več skupin ilegalnih prebežnikov, ki so jih osumljenci skušali čez Slovenijo pretihotapiti na ozemlje Italije.

Romuni skušali pretihotapiti skupino Afganistancev

V vasi Kastelec so koprski policisti prijeli tri državljane Romunije – dva sta imela urejeno bivanje v Italiji, ki so v dveh vozilih prevažali skupino 15 državljanov Afganistana. V enem vozilu so prevažali sedem oseb, v drugem pa osem, s tem pa so resno ogrožali življenja in zdravje teh ljudi. Prebežniki so bili namreč nagneteni v vozilih, ki so registrirani za prevoz pet oseb, vključno z voznikom. "Iz tega izhaja, da tudi niso mogli uporabljati varnostnih pasov in bi v primeru trka lahko prišlo do resnih poškodb ali celo smrti," so zapisali na PU Koper.

Vsem trem osumljencem so odzveli prostost. Kriminalisti pa so v postopku ugotovili, da so kot člani hudodelske združbe v natančno določenih vlogah s predhodnimi dogovori 10. maja približno ob polnoči na območju Zavrča iz Hrvaške v Slovenijo pretihotapili 15 tujcev, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop na območje Slovenje oziroma EU.

Osumljenci so vseh 15 državljanov Afganistana dan prej pretihotapili iz Srbije na Hrvaško, nato pa so jih prepeljali do meje s Slovenijo. V bližini naselja Zavrč so natop nezakonito prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Pot so nato nadaljevali po lokalni cesti do avtoceste in nato po skorajda celotni diagonali Slovenije vozili po avtocesti proti Primorski oziroma do izvoza Kastelec. Tam so zapeljali iz avtoceste in se ustavili na avtobusni postaji v vasi Kastelec. Prav tu pa so jih opazili in prijeli policisti PU Koper.

Osumljenci so si s temi dejanji pridobili protipravno premoženjsko korist v vrednosti najmanj 100 tisoč evrov. Vse tri osumljence privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku koprskega okrožnega sodišča, ki je po zaslišanju za vse tri državljane Romunije odredil pripor. Državljani Afganistana pa so zaprosili za azil in so jih odpeljali v Azilni dom v Ljubljani.

Peš čez gozd na slovensko ozemlje, nato s pomočjo tihotapcev naprej

Policisti iz Ilirske Bistrice pa so isti dan obravnavali drug primer. Ustavili so namreč italijanskega voznika, ki je po glavni cesti iz Jelšan proti Ilirski Bistrici prevažal štiri državljane Kosova, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in bivanje na ozemlju Slovenije. Tudi tega voznika so pridržali. Ugotovili so, da so prebežniki pred tem peš čez gozd v bližini mejnega prehoda Jelšane prestopili državno mejo iz Hrvaške v Slovenijo. Osumljenec, sicer prav tako državljan Kosova, z začasnim bivanjem v Italiji, je tujce nameraval odpeljati v druge države Evropske unije, za kar bi prejel plačilo.

Policisti so ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je na podlagi zahteve okrožnega državnega tožilca po zaslišanju zanj odredil pripor. Štiri državljane Kosova pa so po postopku vrnili na Hrvaško.

Policijska uprava Koper zaznava, da se je pritisk organiziranega tihotapljenja prebežnikov v zadnjem mesecu ponovno povečal. Z dobrim sodelovanjem s hrvaškimi in italijanskimi varnostmini organi ter izvajanjem rednih policijskih kontrol obmejnih tihotapskih poti, ki jih uporabljajo prevozniki in vodiči, so v aprilu in maju 2017 uspešno prijeli več storilcev, ki so nastopali kot prevozniki in vodiči.

Dan kasneje so policisti PP Ilirska Bistrica odkrili še enega voznika, ki je skušal pretihotapiti ljudi. Državljan Albanije je v vozilu z albanskimi registrskimi tablicami po glavni cesti Starod – Podgrad prevažal tri državljane Albanije, ki prav tako niso izpolnjevali pogojev za vstop in bivanje na ozemlju Slovenije. Tudi tega voznika so pridržali. Ugotovili so, da so prebežniki v bližini mejnega prehoda Starod pred tem peš čez gozd nezakonito prestopili državno mejo s Hrvaško. Za eno osebo je Avstrija razpisala evropski nalog za prijetje, zato so ga prav tako odpeljali na okrožno sodišče v Koper, kjer so po zaslišanju zanj odredili pripor. Druga dva nezakonita prebežnika pa so v skladu z meddržavnim sporazumom vrnili hrvaškim varnostnim organom, saj imata izrečeno prepoved vstopa na schengensko območje.

Tudi tega voznika so kazensko ovadili in privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Italijanska policija vrnila 12 prebežnikov

V četrtem primeru so italijanski varnostni organi 14. maja na PU Koper vrnili 12 državljanov Afganistana. Prebežnike so prijeli ob 9.30 uri na območju Opčin v Trstu. O nezakonitih prebežnikih je italijansko policijo obvestila občanka, ki je opazovala, kako so iz kombiniranega vozila izstopale osebe, za katere je posumila, da so nezakoniti prebežniki.

Italijanska policija je ugotovila, da so prebežniki v Italijo vstopili iz Slovenije, zato so jih naši varnostni organi na podlagi sporazuma sprejeli. Po zaključenem postopku so prebežniki zaprosili za azil. V postopku policija ni mogla ugotoviti, kako so prebežniki vstopili na ozemlje Slovenije, sklepajo pa, da so jih glede na čas potovanja prepeljali iz notranjosti Slovenije. Mejo so najverjetneje prestopili na jugo-vzhodu države. Policisti in kriminalisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo, proti neznanemu vozniku kombiniranega vozila pa bodo vložili kazensko ovadbo.

Bežali pred italijanskimi policisti in trčili v hišo, poškodovana tudi nosečnica

Tudi peti primer, ki so ga obravanali na PU Koper, se je zgodil na italijanski strani meje. Voznik osebnega avtomobila s tujo registrsko tablico, v katerem je bilo več potnikov, je pripeljal iz smeri nekdanjega mejnega prehoda Lipica v naselje Bazovica v Italiji, kjer so ga italijanski policisti skušali zaustaviti. Voznik ni ustavil in je z veliko hitrostjo nadaljeval z vožnjo proti notranjosti Italije. Policija se je zapeljala za njim in ga zasledovala, pri tem pa je voznik izgubil nadzor nad vozilom in trčil v hišo. V trčenju so bili vsi potniki v vozilu, vključno z voznikom, poškodovani. Italijanska policija je nato ugotovila, da je voznik prevažal tri državljane Kosova, med njimi tudi nosečnico, ki je bila v nesreči huje poškodovana.

"Italijanski varnostni organi so Sektor kriminalistične policije PU Koper zaprosili za pomoč pri raziskavi okoliščin izvršitve kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države," so pojasnili na PU Koper.

Samoprijava taksistke, da bi se izognila postopku

15. maja ob 6.10 uri je bistriške policiste poklicala voznica taksija in povedala, da sta v bližini Jelšan skupaj s kolegom taksistom, ki je bil z drugim vozilom, naložila skupno šest nezakonitih prebežnikov. Voznica je policijo poklicala zgolj zato, ker je v bližini opazila policijsko patruljo, ki jo je zasledovala. Pričakovala je, da se bo s samoprijavo izognila nadaljnjim postopkom suma izvršitve kaznivega dejanja.

Policijska patrulja je na kraju ugotovila, da sta prevažala pet državljanov Turčije in enega mladoletnega državljana Kosova. Vse so prepeljali na PP Ilirska Bistrica. Taksistoma so odvzeli prostost, saj ju sumijo izvršitve kaznivega dejanja, ker sta v taksi vozilu brez nameščene table taksi in brez vključenega taksimetra prevažala šest nezakonitih prebežnikov. Vse prebežnike bodo v skladu z meddržavnim sporazumom vrnili na Hrvaško.

V postopek s prijetima voznikoma taksijev so se vključili koprski kriminalisti. Ugotovili so, da je voznica taksija že lani novembra prepeljala tri nezakonite prebežnike z območja Jelšan do Ljubljane. Za prevoz je takrat prejela 100 evrov. Ugotovili so tudi, da je v začetku aprila nudila pomoč pri urejanju prevoza nezakonitim prebežnikom tako, da je na območje Ilirske Bistrice napotila tri taksiste. Ti so nato na območju Jelšan v vozila naložili štiri državljane kosova in štiri državljane Turčije. A takrat jih je med prevozom proti Ilirski Bistrici ustavila patrulja.

Proti vsem osumljenim voznikom taksijev bodo podali kazensko ovadbo. Gre pa za eno osumljeno državljanko Slovenije, dva državljana Slovenije, državljana Srbije in državljana Bolgarije.