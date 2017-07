Koprski policisti ujeli moškega, ki je napadel dve ženski 

Koprski policist so v teh dneh preiskali kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, je povedal Dean Jurič, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper.

Opisal je, da so 3. julija dobili prvo prijavo oškodovanke, ki se je sprehajala po poti od morja do koprske Žusterne, ko jo je na kolesu dohitel neznanec in se jo je neprimerno dotikal. Nato ji je sledil peš, pri Žusterni jo je hotel objeti in poljubiti.

V preteklih dneh so se na socialnih omrežjih pojavljali zapisi o ženskah, ki naj bi bile domnevno žrtve spolnega nasilja s strani neznanega moškega na območju Obale, kar policiji ni uspelo ne potrditi ne ovreči. Policija poziva morebitne žrtve, da se zglasijo na najbližji policijski postaji.

Oškodovanka se mu je izvila, a jo je nato za bazenom znova nasilno prijel in jo otipaval po intimnih predelih. Dogajanje sta opazila mimoidoča, zato je neznanec pobegnil.

Čez nekaj dni, 6. julija, so policisti dobili novo prijavo zoper takrat še neznanega storilca. Tokrat je prijavo podala oškodovanka, ki je bila dan poprej v parku ob pokopališču v Izoli, kjer jo je neznanec poljubil proti njeni volji in jo zadrževal. Uspela mu je pobegniti.

Ženska je opisala istega moškega in 6. julija so ga okoli 13. ure v Žusterni tudi ujeli in mu odvzeli prostost, je navedel Jurič in dodal, da sta ga obe ženski na fotografijah prepoznali. Osumljeni je 30-letni makedonski državljan z bivališčem v Kopru.

Preiskovalni sodnik je moškemu odredil sodni pridržanje. Zaradi kaznivega dejanja spolnega nasilja mu grozi zapor od šestih mesecev do 10 let.