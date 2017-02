Kraja nakita še nikoli lažja: Mariborčanka verjela, da bosta neznanki nakit očistili in vrnili, za storitev je celo plačala

(Foto: Blaž Garbajs)

Verjetno prevarantki niti sami nista mogli verjeti lahkovernosti Mariborčanke, ki je nasedla njuni prevari. Minulo soboto sta jo ustavili in ji ponudili čiščenje starega zlatega nakita, kot so prstani, verižice in zapestnice. Uslugo sta ji ponudili v zameno za prostovoljni prispevek v višini 50 evrov.

Kraja nakita ni redek pojav, prav neverjetno pa je, da nekateri še vedno tako zlahka nasedejo prevarantom. (Foto: Thinkstock)

Kljub nenehnem ozaveščanju in opozarjanju na raznovrstne oblike uličnih goljufij se je Mariborčanka s ponudbo strinjala, pravijo mariborski policisti. Odšla je domov in neznankama prinesla več kosov zlatnine, ki naj bi jo očistili. Ob tem jima je kot plačilo za delo v naprej izročila 50 evrov. Neznanki sta ji obljubili, da bosta storitev opravili do naslednjega dne, ko naj bi se tudi dobile na istem mestu.

Glej ga zlomka, o neznankah naslednji dan ni bilo ne duha, ne sluha

Ko se je ženska naslednji dan ob dogovorjenem času vrnila na kraj, neznank, ki jima je zaupala zlatnino, seveda tam ni bilo. Kot je kasneje še potarnala policistom, se prav tako ne javljata na mobilno številko, ki sta ji jo dali ob dogovoru. Mariborčanka je tako ostala brez dragocenega nakita, oškodovali pa sta jo za okoli 800 evrov.