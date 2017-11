Kriminalci na račun 'denarnih mul' oprali skoraj 31 milijonov evrov

V letošnji akciji proti pranju denarja je sodelovalo 26 evropskih držav, med njimi tudi Slovenija. Organi pregona so skupaj z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med 20. in 24. novembrom prijeli 159 posameznikov, obtoženih pranja denarja, ki so izkoristili kar 766 'denarnih mul', so sporočili iz Europola.

V sodelovanju z 257 bankami in partnerji iz zasebnega sektorja so preiskovalci odkrili 1719 transakcij, v katerih je bilo opranih za skoraj 31 milijonov evrov. Med temi transkakcijami jih je bilo veliko povezanih tudi s spletnih kriminalom.

V letošnji akciji proti pranju denarja letos sodelovala tudi Slovenija. (Foto: Thinkstock)

Kriminalne organizacije uporabljajo 'denarne mule' oziroma posrednike v transakcijah nelegalno pridobljenih sredstev, ki jim pomagajo pri prenosu denarja med bančnimi računi ali državami. S tem organizacije, ki se ukvarjajo tudi s preprodajo drog ali trgovino z ljudmi, operejo denar.

Europol opozarja, da so posredniki pri pranju denarja pogosto nedolžne žrtve, ki nasedejo obljubi hitrega zaslužka. Žrtve so pogosteje tujci, brezposelni, študentje in ljudje v težkih finančnih situacijah.

Čeprav se 'denarne mule' ne zavedajo, da sodelujejo pri zločinu, pa so tudi oni storilci kaznivih dejanj in so lahko tudi kazenski preganjani. Organizacije, ki so sodelovale v akciji, so zato danes začele s kampanjo #DontBeaMule , ki ljudi opozarja na nevarnost in resnost takšnih dejanj.