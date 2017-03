Kriminalisti na delu: iščejo dokaze o otroški pornografiji

Od 6. ure na 13 lokacijah po državi potekajo hišne preiskave stanovanj in ostalih prostorov. V preiskave so vključeni kriminalisti iz policijskih uprav Celje, Maribor, Novo mesto, Koper, Murska Sobota, Kranj in Ljubljana.

"Današnje aktivnosti so usmerjene v zbiranje obvestil in dokazov za utemeljitev suma storitve kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Poglavitni cilj kriminalistične preiskave je identifikacija otrok, žrtev spolnih zlorab. Gre za nadaljevanje dalj časa trajajoče preiskave, ki se je začela leta 2015," so sporočili iz Generalne policijske uprave.

V preiskavah sodeluje 79 kriminalistov in policistov. Več informacij sledi.