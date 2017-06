Kriminalisti na prireditvi v okolici Maribora zasegli večje količine drog

Kriminalisti in policisti 15 policijskih enot in služb Policijske uprave Maribor so med poostrenim nadzorom dvodnevnega festivala elektronske glasbe, ki je konec tedna potekal v okolici Maribora, natančneje ob rogoški gramoznici, opravili kar 81 zasegov prepovedanih drog.

V 62 primerih je šlo za prepovedano drogo konopljo, v šestih za kokain, v dveh za MDMA kristale, v 29 pa za amfetamin. Zasegli so tudi 70,5 tabletk ecstasy, 7 paketkov heroina in približno 17 gramov psihoaktivnih gobic, so sporočili s PU Maribor.

V okviru poostrenega nadzora so bili zaseženi tudi mobilni telefoni, elektronska tehtnica in gotovina, ki služijo kot dokaz v kazenskem postopku.

Po opravljeni analizi snovi bo po vseh zbranih obvestilih uvedenih 77 hitrih postopkov zaradi kršitve določil 33. člena Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in podane štiri kazenske ovadbe zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

V Sloveniji se zdravi vedno več odvisnikov od konoplje

Sicer pa prav danes obeležujemo mednarodni dan boja proti zlorabi drog. Ta je namenjen osveščanju o nevarnostih, ki jih predstavljajo prepovedane droge. V Evropi se število smrti zaradi prevelikega odmerka drog namreč povečuje, v Sloveniji pa je vedno več odvisnikov od konoplje, ki se vključujejo v zdravljenje.

Na nevarnost drog ob pričetku šolskih počitnic opozarjajo tudi policisti. Uporaba drog se med počitnicami namreč še poveča, mlade pa ob tem pozivajo, da ne posegajo po alkoholu in drogah, zlasti kadar sedajo za volan.