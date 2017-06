Kriminalisti v obsežni preiskavi s področja prepovedanih drog pridržali 22 oseb

Celjski kriminalisti so v sredo zaključili obsežno preiskavo s področja prepovedanih drog. Opravili so 25 hišnih preiskav na območju policijskih uprav Celje in Ljubljana. Po preiskavi so pridržali 22 oseb. Podrobnosti preiskave pa bodo predstavili na današnji izjavi za javnost ob 14. uri, vse skupaj pa si boste lahko ogledali na naši spletni strani.

Kriminalisti so pridržali 22 oseb. (Foto: Thinkstock)

Celjski kriminalisti so pred tednom dni na območju Celja, Ljubljane in Kranja prav tako izvedli več hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj, povezanih z mamili. Takrat so trem osebam odvzeli prostost. Gre za 51-letnega državljana BiH z območja Celja ter 43 in 33 let stara moška, doma iz Ljubljane in Celja.

Osumljene bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora.

Osumljeni so med drugimi sodelovali tudi pri nabavi in transportu približno 47 kilogramov prepovedane droge kokain, vrednega skoraj dva milijona evrov, ki je bila slovenskemu državljanu maja lani zasežena v Milanu v Italiji. Droga je bila namenjena v Slovenijo. Po naših neuradnih podatkih gre za razvpitega Kristijana Kamenika, ki so ga italijanski organi obsodili na osem let zaporne kazni.