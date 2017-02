KRIMINALNE ZGODBE: Za policijskim trakom

Prav tako pa iz (za policiste) varne razdalje tudi nismo slišali, kaj se dogaja, kaj kriminalisti počnejo, kakšne dokaze kriminalistični tehniki zbirajo ... Zadovoljiti smo se torej morali z nekaj posnetki z daljave in precej skopimi sporočili za javnost.

V današnji Kriminalni zgodbi pa bomo gledalce popeljali v center dogajanja, čez policijski trak. Bili smo namreč na kriminalističnem tečaju, kjer so tečajniki (bodoči kriminalisti) reševali enega od zanje najtežjih in nevarnih kaznivih dejanj - oborožen rop. Spremljali smo, kako se takšnega primera lotijo v praksi, prav tako pa, kaj se zgodi in kako zelo napeto je, ko postavijo zasedo oboroženemu roparju.

Kot se boste lahko prepričali v današnji Kriminalni zgodbi, so to izjemno težki trenutki, kjer je treba reagirati premišljeno, hitro in odločno. Vsaka napaka je lahko namreč za policiste ali storilce usodna. Dejan Garbajs, vodja kriminalističnega tečaja, pa bo odgovoril na vprašanje, kako sploh lahko stopijo na sled nekomu, ki rop izvrši zamaskiran, z rokavicami na rokah, ukradenim avtomobilom, ki ga praviloma po ropu tudi zažge - in vsaj v očeh laične javnosti za seboj ne pušča nobenih sledi.

Videli pa boste tudi konkreten prikaz uporabe poligrafa, ki se ga policija pri svojem pogosto poslužuje in je zelo nuporaben ravno na področju premoženjskih deliktov in krvnih zločinov. S poligrafskim testiranjem izločijo ljudi, ki niso vpleteni v nek zločin, in tako policisti lažje usmerjajo svojo preiskavo in ožijo krog osumljencev. Goran Savič, strokovnjak za poligrafijo iz Generalne policijske uprave, mi je omogočil, da sem tudi sama preizkusila, kako poligrafsko testiranje poteka. Kot boste videli, je napravo zelo težko prelisičiti.