Kristijan Kamenik naj bi bil v Italiji obsojen zaradi tihotapljenja kokaina

Maja lani so v Milanu aretirali najbolj znanega slovenskega obtoženca Kristijana Kamenika, ki naj bi v avtomobilu prevažal kar 51 kilogramov kokaina. V preprodajo mamil je bilo vpletenih več ljudi, Kamenik naj bi bil tokrat samo prevoznik, kdo je za drogo plačal skoraj dva milijona evrov, ni znano. Bi pa z njo na trgu lahko zaslužili celo štiri milijone evrov.

Kamenika so zaradi trgovine z mamili aretirali že v štirih državah, najprej je bil obtožen v Sloveniji, nato so ga prijeli v Srbiji, kjer je bil tudi zaprt, potem še na Hrvaškem, zdaj pa je v italjanskem priporu. Ali bo želel kazen prestajati v Sloveniji, ni znano. Ga pa tudi pri nas še čaka sojenje zaradi preprodaje mamil.

In tudi zaradi štirih umorov v Tekačevem, kjer je še vedno edini osumljenec, sam pa vpletenost v najhujši zločin pri nas zanika.

Ko so celjski kriminalisti leta 2000 spremljali družino Kamenik, ki naj se ukvarjala s preprodajo mamil, so ugotovili, da naj bi posle usmerjal prav Kristijan, čeprav je bil v zaporu zaradi zločina v Tekačevem. V zaporniško celico naj bi mu domači pritihotapili telefon, da so lahko komunicirali. Na prostosti sta prodajo mamil vodila njegova mati in brat Konrad. Na koncu so vsi pristali za zapahi. Marijo Kamenik pa so zaradi tihotapljenja heroina še enkrat aretirali leta 2011.

Mati in brat sta bila že obsojena, Kristjana sojenje še čaka. Čeprav je v zaporih že vse od leta 1997, bo to očitno njegov dom še vsaj naslednjih 30 let.