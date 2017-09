KRONOLOGIJA: Kazniva dejanja, za katere so storilci v Sloveniji dobili najdaljše kazni

Več kot 20-letni zaporni kazni za storilca kaznivih dejanj, ki so vodile v smrt jeseniške deklice, je med daljšimi v Sloveniji.

Podobno dolgi kazni sta nedavno dobila tudi obsojena za t. i. facebook umor. Sodbi sicer še nista pravnomočni.

V nadaljevanju sledi kronologija nekaterih kaznivih dejanj, za katere so storilci dobili najdaljše kazni.

Množični morilec Metod Trobec (1978)

Večkratni morilec in posiljevalec Metod Trobec je bil kot zadnji v zgodovini Slovenije obsojen na smrtno kazen, po pritožbi na vrhovno sodišče Slovenije pa mu je to spremenilo kazen v takratno najvišjo zaporno kazen - 20 let. Obsojen je bil za posilstva in umore najmanj petih žensk, na svojem domu v Dolenji vasi jih je nato sežgal v krušni peči. Ker je med prestajanjem kazni dvakrat (v letih 1988 in 1992) poskušal umoriti sojetnika, je bil obsojen na še 15 let zaporne kazni. Ta bi se mu iztekla leta 2014, a je Trobec maja 2006 v zaporu storil samomor.

Ugrabitev in umor podjetnikov (1997, 1999)

Jožef Kovač je bil zaradi ugrabitve treh in umora dveh podjetnikov v letih 1997 in 1999 po več procesih leta 2015 pravnomočno obsojen na enotno zaporno kazen 30 let. Najprej je leta 1997 izginil Dušan Mavrič; njegovo truplo je Sava naplavila nekaj tednov pozneje. Dušana Gačnika so ugrabili leta 1999, a mu je uspelo pobegniti, potem ko so ga priklenili v hladilnici ljubljanske gostile Jelen, ki jo je takrat najemal Kovač. Zadnja žrtev Kovača in dveh sostorilcev je bil novembra 1999 Milan Tili. Tudi njegovo truplo so našli v Savi.

Trojni umor v Frankfurtu (december 2000)

Ljubljančan Viktor Rafolt je v Frankfurtu s streli pokosil tri gradbene delavce, četrtega pa so zdravniki rešili. Na sojenju v Ljubljani, ki se je končalo januarja 2007, je bil Rafolt obsojen na 30 let zapora. Edini motiv, ki naj bi ga ponudil za tri umore in poskus umora, je bila izjava, da se z njim in njegovimi prijatelji ne bo nihče "zajebaval".

Trojni umor v Rovinju (avgust 2002)

Hrvaški policisti so v apartmaju v Rovinju našli ustreljene tri člane slovenske družine iz Grosuplja. Za umor lastne matere Vesne Pavlin Rakić, očima Georga Rakića in 12-letnega polbrata Bojana je ljubljansko sodišče marca 2004 Ivana Perića obsodilo na najvišjo možno zaporno kazen 30 let. Takrat 22-letnemu Periću je za vsak umor prisodilo 30 let zaporne kazni in mu nato izreklo enotno 30-letno zaporno kazen. Umorov ni priznal, saj da nikoli ne bi ubil svoje družine.

Okruten umor Nine Dobrič (september 2002)

Komaj 18-letna Nina Dobrič je domnevno morala umreti, ker je poskušala v motorističnem klubu v Litiji pomagati fantoma, ki se ju je lotil nasilni Boštjan Koprivnikar. Pred smrtjo jo je Koprivnikar v družbi Simona Trančarja in Damirja Hasanija okrutno mučil, truplo pa so odvrgli v Savo. Koprivnikarju so za umor na grozovit način prisodili 30 let zapora, Trančarju, ki je dejanje priznal in obžaloval, pa 15 let. Hasanija, ki naj bi bil le opazovalec, so oprostili.

Trojni umor na Gorjancih (maj 2003)

Novomeško sodišče je januarja 2004 na 30-letno enotno zaporno kazen obsodilo Ermina Brkića, ki ga je spoznalo za krivega umorov 20-letne Darje Erak iz Domžal ter 23-letnih Bojana Čaviča in Veljka Driniča iz Kranja. Brkić je trojico, ki je od njega kupovala avtomobil, ustrelil na makadamski cesti med Vahto in Gospodično.

Umor mladoletnih hčerk (december 2003)

61-letni Mariborčan Ivan Marolt je s kladivom za meso ubil hčerki, stari 9 in 11 let. Nato je življenje poskušal vzeti še zunajzakonski partnerki, ki pa ji je uspelo pobegniti. Tožilstvo je dokazalo, da je moril načrtno in premišljeno, Marolt pa je dejanje priznal in ga obžaloval. Sodba, 30 let zapora, je postala pravnomočna marca 2005.

Umor župnika (januar 2004)

Ladislav Žagar je za umor 79-letnega mekinjskega župnika Antona Gosarja iz koristoljubja dobil najvišjo kazen, 30 let zapora. Žagar je za tarčo večkrat izbral župnike. Gosar je bil njegova žrtev že aprila 1998, ko ga je tako hudo pretepel, da je bil nekaj dni v komi. Oropati je poskušal tudi župnika Antona Dobrovoljca v župnišču v Homcu.

Povratnik Silvo Plut umori Ljubico Ulčar (februar 2006)

Obsojeni morilec Silvo Plut je na Dolgem Brdu kruto umoril Ljubico Ulčar, Mirku Ulčarju pa je uspelo pobegniti. Pluta so v času umora iskali v Srbiji, kjer je leta 2004 umoril nosečnico. Slovenski organi pa ga niso priprli, čeprav so bili seznanjeni s sumom umora v Srbiji. Oktobra 2006 je sodišče Pluta obsodilo na 30 let zapora, aprila 2007 je v zaporu storil samomor. Že leta 1990 je bil obsojen zaradi umora sošolke, po izpustitvi iz zapora pa je pobegnil v Srbijo. Potem ko se je vrnil v Slovenijo, so ga aprila 2005 aretirali zaradi oboroženih ropov, a ga nato zaradi pomanjkanja dokazov izpustili. Vrhovno sodišče je marca 2012 potrdilo, da je država odgovorna za to, da je Plut umoril Ulčarjevo.

Dvojni umor na Ižanki (junij 2010)

Kitajski državljan Wu Zuxiong je bil prvi obdolženec, za katerega je tožilstvo zahtevalo dosmrtni zapor. Umorjena zakonca, prav tako Kitajca, sta bila lastnika restavracije na Prulah, kjer je kot pomočnik v kuhinji delal Wu. Potem ko sta ga odpustila, ju je umoril z motiko. Wuja so sprva obsodili na enotno kazen 20 let zapora, višje in vrhovno sodišče pa sta mu kazen zvišali na 30 let.

Umor partnerice (oktober 2014)

25-letni Alen Mihalič je v Mariboru ubil 29-letno Ano Jug, s katero sta skupaj živela. Dekle je več kot 30-krat zabodel, vzrok za dejanje naj bi bilo ljubosumje. Mariborsko sodišče je Mihaliču zaradi umora partnerice in kasnejšega poskusa uboja pacienta na forenzičnem oddelku mariborske psihiatrije izreklo 28 let zapora.

Po materi umoril še očeta (december 2014)

Robert Supančič, ki je pred leti že umoril lastno mater, je v domači hiši v Zgornji Kungoti na grozovit način umoril še očeta. Večkrat ga je zabodel z nožem in nato obglavil. Sodišče je novembra 2015 na prvi stopnji presodilo, da je bil v času dejanja prišteven, in mu dosodilo 28 let zapora. Pred 12 leti, ko je umoril mater, so izvedenci menili, da boleha za shizofrenijo, zato mu je sodišče izreklo le ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. Po treh letih se je tako vrnil v običajno življenje.

Umor natakarice v Zlatoličju (junij 2015)

Mariborsko sodišče je 31-letnega Matjaža Debeljaka iz Brunšvika v Staršah obsodilo na 26 let zapora. Priznal je, da je v gostinskem lokalu v Zlatoličju umoril študentko Jasmino Trčko. Šlo naj bi za ljubosumje.

Umor policista na Ižanki (julij 2015)

Samo Tadin se je na Ižanski cesti v Ljubljani namerno zaletel v policijsko vozilo na nujni vožnji. Pri tem je umrl policist, drugi pa je bil poškodovan. Za umor policista je sodišče 44-letnemu Tadinu dosodilo 25 let zapora, za poskus umora drugega pa 15 let, nato pa izreklo enotno kazen 30 let zapora.

Umor Janka Jamnika (december 2014)

Sodišče je aprila 2017 Milka Noviča spoznalo za krivega umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Po mnenju sodnice Špele Koleta ni dvoma, da je Novič decembra 2014 umoril Jamnika iz brezobzirnega maščevanja. Če bo sodba obveljala, bo Novič v zaporu 25 let. A sodba še ni pravnomočna.

Smrt jeseniške deklice (julij 2016)

Mama dveletne jeseniške deklice in njen partner sta bila spoznana za kriva vrste kaznivih dejanj, ki so vodila v smrt deklice. Sodnica je za zanemarjanje mladoletne osebe, surovo ravnanje ter povzročitev več lažjih, hudih in posebno hudih telesnih poškodb mami prisodila 23 let, očimu pa 21 let zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Facebook umor (februar 2017)

Aleš Olovec in Martin Kovač sta po ugotovitvah sodišča pri Podbočju na Dolenjskem grozljivo pretepla znanca, ki je kasneje podlegel poškodbam. Vse skupaj sta snemala s telefonom in neposredno predvajala na profilu Facebooka. Sodišče ju je spoznalo za kriva umora na grozovit način in neupravičenega slikovnega snemanja. Olovec je dobil enotno kazen 21 let in 11 mesecev zapora, Kovač pa 20 let in 11 mesecev. Sodba še ni pravnomočna.