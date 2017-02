Kujundžič škofjeloškega župana zbil zanalašč, a ga ni želel ubiti

Na kranjskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje Blažu Kujundžiču, ki ga obtožnica bremeni poskusa uboja škofjeloškega župana Mihe Ješeta. Kujundžič je danes povedal, da je Ješeta namerno zbil, ker je želel protestirati proti stanju v družbi, ni pa ga nameraval ubiti. Danes se je Ješetu tudi opravičil za prizadejane bolečine.

Tožilka Helga Dobrin Kujundžiču očita, da je 28. septembra lani v Škofji Loki z avtomobilom namenoma, da vzame življenje Ješetu, pospešil hitrost in namerno trčil vanj. "Ta je zgolj zaradi srečnega spleta okoliščin dobil 'zgolj' zlome ledvenega vretenca in ključnice, pretres možganov ter nekaj manjših poškodb in je dejanje tako ostalo pri poskusu," je izpostavila tožilka.

Kujundžič, ki se je pred preiskovalno sodnico branil z molkom, pa je v svojem zagovoru izpostavil, da njegov namen nikakor ni bil, da bi Ješeta ubil. "Namen sem imel župana zbiti. Želel sem, da kolo in kolesar padeta, brez tega, da bi prišlo do kakšnih večjih poškodb. Vedel sem, da župan nosi čelado, udaril sem z majhno hitrostjo in v kolo," je povedal.

Dodal je, da je želel protestirati proti stanju v družbi: "Da bi padel predstavnik oblasti, ki je kriva za stanje v državi, takšno kot je, in on je en tistih, ki so sprejemali odločitve v zadnjih 25 letih in je sokriv za stanje v državi. Na druge načine je bilo to povedano že neštetokrat, pa ni bilo odmeva."

Povedal je, da če bi ga hotel ubiti, bi ga vsekakor lahko, lahko bi uporabil večjo hitrost, lahko bi se vrnil in ga povozil, ko je bil na tleh, ali pa bi ga udaril z orodjem v avtomobilu. Izvedenec pa je danes dejal, da pri padcu na pokrov avtomobila, ki se je zgodil v tem primeru, obstaja velika nevarnost poškodb glave in smrti.

Zaslišan je bil tudi Ješe, ki je povedal, da je, ko se je peljal s kolesom v službo, za seboj zaslišal hrup avtomobila, ki pospešuje. "Sam sem takrat vozil 24 kilometrov na uro in ko sem slišal avto, sem tudi sam pospešil. Zdelo se mi je nenavadno, da tako hitro vozi, saj je tam vendar cona 30," je pojasnil. Trka se ne spomni, zavedel se je šele v reševalnem vozilu.

Blaž Kujundžič se je škofjeloškemu županu opravičil za prizadejane bolečine. (Foto: POP TV)

Ješe je po poškodbah šele od prejšnjega ponedeljka ponovno v polnosti na delovnem mestu, prej pa je večinoma delal od doma. Zoper Kujundžiča je tudi zaradi materialne škode in izpada prihodka vložil premoženjskopravni zahtevek v višini okoli 55.000 evrov. "Dogodek je pustil določene posledice, malo psihičnih, malo fizičnih, vendar o teh ne bi javno razpravljal. Skušal sem čim manj razmišljati o tej zadevi in se osredotočiti na naloge, ki nas čakajo," je povedal.

Kujundžič se mu je danes opravičil za bolečine, ki mu jih prizadejal. "Opravičilo sprejemam, ampak logično pa ni," je odgovoril Ješe in potem novinarjem pojasnil, da je opravičilo po svoje pričakoval, po drugi strani pa tako opravičilo nima kakšne velike teže. "Bolj pametno bi bilo, da do tega dogodka, ki je res čisto neracionalen in nedoumljiv, ne bi prišlo," je dejal.

Kljub temu dogodku, ki ga Ješe vidi kot prvi atentat na političnega funkcionarja v Sloveniji, še vedno meni, da župani niso posebej izpostavljeni nevarnosti, temveč je šlo za posamezni eksces. Kujundžiča pozna, vendar z njim nikdar ni imel kakšnih kontaktov.

Danes na sodišču poteka zaslišanje še drugih prič, Kujundžičevih družinskih članov in izvedencev.