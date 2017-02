Lažno se je predstavila kot prodajalka mazil. Med masažo ukradla verižico in prstana

Ljubljanski policisti opozarjajo občane, naj v svoje domove ne spuščajo neznanih in nepovabljenih oseb, ki se izdajajo za razne prodajalce, serviserje, anketarje ipd. V kolikor to vseeno storijo, pa naj imajo te osebe ves čas pod nadzorom in naj jih ne puščajo samih v prostorih.

Včeraj nekaj po 12. uri so policijo obvestili o tatvini nakita na Rakeku, ki naj bi jo izvršila za zdaj še neznana ženska, je sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Nataša Pučko.

Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da se je neznana ženska predstavila kot prodajalka zdravilnih mazil. Oškodovanka je neznanko spustila v stanovanje, pri čemer ji je tudi dovolila, da jo proti plačilu zmasira s kremo, ki jo prodaja. Pri tem si je snela verižico in prstana. Ko je neznanka zapustila stanovanje, je opazila, da jo je okradla.