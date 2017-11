Ledena ploskev prebila steklo in poškodovala voznico

Fotografija razbitega vetrobranskega stekla je simbolična. (Foto: iStock)

Zimske razmere na cesti zahtevajo od voznikov več zbranosti, znanja in predvsem primerno zimsko opremo. Včasih pa pozabljamo, da je potrebno pred vožnjo očistiti tudi celotno vozilo. Kosi snega in ledu, ki ostanejo na strehi vozila, lahko namreč med vožnjo padejo na cesto in povzročijo nesrečo, še hujše pa so lahko posledice, če takšne zaplate snega in ledu padejo na vozilo, ki vozi za vami ali vam na ovinku pripelje nasproti.

To se je včeraj okoli 12. ure zgodilo voznici pri kraju Podskrajnik med Cerknico in Rakekom. S tovornega vozila, ki je vozilo pred njo, je padla zaplata zmrznjenega snega naravnost na njeno vetrobransko steklo ter jo tako zelo poškodovala po glavi, da so jo morali odpeljati v ljubljanski klinični center. Voznik, ki ni očistil svojega vozila, je po nesreči odpeljal naprej. Najverjetneje sploh ni opazil, kaj se je zgodilo.

Posredovali so gasilci PGD Cerknica, ki so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator ter pomagali policiji in reševalcem.

Vozniki, pred vožnjo očistite vozilo!

Podobna nesreča se je zgodila v začetu letošnjega leta na Gorenjskem, ko so kranjskogorski policisti na cesti med Mojstrano in Kranjsko Goro obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila zaradi zdrsa ledene ploskve s ponjave tovornega vozila. Ta je padla na osebno vozilo, ki je pripeljalo nasproti. Led je razbil vetrobransko steklo avtomobila in ga porinil v notranjost, razbiti delci pa so se raztresli po notranjosti vozila in lažje poškodovali voznika, huje pa potnika. V avtomobilu je bil še otrok, ki pa ni bil poškodovan.

Posledice nesreče, ki se je 19. januarja letos zgodila na Gorenjskem. (Foto: PU Kranj)

Policisti voznike pozivajo, naj pred začetkom vožnje očistijo svoja vozila in preprečijo take nevarne situacije.

Zakon določa, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega. Pa tudi ledu, vode ali drugih snovi ne, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Očiščena morajo biti stekla vozila in vzvratna ogledala, ker je v nasprotnem primeru onemogočena normalna vidljivost. Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred začetkom vožnje, ga lahko doleti kazen 200 evrov. V primeru pravnih oseb so kazni višje.