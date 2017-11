Lepo, da ste dobrodelni, a ne bodite naivni: za pobiranje prostovoljnih prispevkov potrebno dovoljenje upravne enote

Krški policisti so bili včeraj obveščeni, da v enem izmed trgovskih centrov dva moška neupravičeno pobirata prostovoljne prispevke.

Ko jima je oškodovanka izročila denar, sta se odpeljala z osebnim avtomobilom bolgarskih registrskih oznak. Z opisom vozila je novomeški OKC takoj seznanil policiste na terenu, ti pa so na avtocesti kmalu izsledili in ustavili vozilo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Med postopkom so ugotovili, da sta državljana Romunije, stara 28 in 20 let, pod pretvezo, da sta gluhonema, od mimoidočih neupravičeno pobirala prostovoljne prispevke.

Tujca so privedli v postopek pred pristojno sodišče, kjer jima je bil izrečen izgon iz države za dobo dveh let. Policisti so tujca pospremili do mejnega prehoda, kjer sta

zapustila Slovenijo.

Pazite na beračenje, ki to pravzaprav ni. (Foto: Reuters)

Beračenje in okoriščenje z nezakonitim pobiranjem prostvoljnih prispevkov

Na PU Novo mesto ob tem dodajajo, da občasno prejmajo obvestila o kršitvah, povezanih z nedovoljenim zbiranjem prostovoljnih prispevkov. V nekaterih primerih gre za beračenje, ko osebe na vsiljiv ali žaljiv način koga nadlegujejo za denar ali druge materialne dobrine.

Ob nezakonitem pobiranju prostovoljnih prispevkov se osebe pogosto predstavljajo za predstavnike humanitarnih organizacij. Nemalokrat s pretvezami o pobiranju prispevkov za bolne osebe pri ljudeh želijo vzbuditi sočutje in se na ta način okoristiti. Policisti ugotavljajo, da kršitelji poleg neupravičenega

pobiranja prispevkov nemalokrat ljudi tudi ogoljufajo pri vračilu denarja.



Občanom svetujejo, naj bodo pozorni, ali imajo te osebe ustrezna dovoljenja upravne enote. V nasprotnem primeru naj jim denarja ne izročajo in o tem

takoj obvestijo policiste na številko 113.