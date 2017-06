Letalo na poti iz Ljubljane v London zaradi bombnega preplaha zasilno pristalo v Kölnu

Letalo nizkocenovnega prevoznika Easyjet, ki je bilo na poti iz Ljubljane v London, so morali preusmeriti na letališče v Kölnu. Razlog naj bi bil bombni preplah. Potnike so evakuirali, med preiskavo so našli kovček, ki ni pripadal nobenemu potniku, zato so ga preventivno razstrelili. Letališče v Kölnu so za nekaj časa zaprli.