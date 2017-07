PRENOS V ŽIVO: Čisto po slučaju žalski policisti odkrili za pol milijona evrov kokaina

Minuli petek so policisti na območju Levca 38-letnemu državljanu Srbije zasegli dobrih deset kilogramov kokaina, so sporočili s PU Celje.

Podrobnosti zasega precejšnje količine prepovedane droge pravkar predstavlja Aleš Slapnik, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje. Njegovo izjavo prenašamo v živo na 24ur.com.

Slapnik je dejal, da so žalski policisti med kontrolo prometa poskušali ustaviti voznika, ki pa je pred policijo nenadoma pobegnil. Policista sta zapeljala za njim in na zapuščenem parkirišču dohitela voznika, poleg katerega je bila v avtu še partnerica in štiriletna hči. V prtljažniku so policisti našli večji kovček in v njem odkrili prepovedano drogo kokain. Policistom je voznik tudi sam priznal, da prevaža kokain.

Slapnik je dejal, da je voznik državljan Srbije in da neprijavljen biva v Celju, poleg njega pa je bila v avtu partnerica Bolgarka, ki pa ima začasno bivanje v Celju. Otroka so prevzeli dekličini stari starši.

Slapnik še pojasnjuje, da je kokain zelo visoke kakovosti, vrednost pa je ocenjena na okoli 100 evrov na gram, zato bi ta droga na črnem trgu dosegla vrednost okoli pol milijona evrov.

Osumljenec je bil priveden pred preiskovalnega sodnika, grozi pa mu kazen od 1 do 10 let. Moški ima kriminalno preteklost, saj je bil za podobno dejanje že kaznovan v Avstriji, kar je tudi sam priznal policistom.

Moški ni hotel obremeniti nikogar drugega, pač pa je dejal, da je samo prevoznik. Policija predvideva, da je droga v Slovenijo prišla preko Luke Koper.