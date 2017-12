Ljubljančan sam doma izdeloval rakete - ko jih je hotel preizkusti, se je snov vžgala in eksplodirala

Ljubljanski policisti so bili v petek okoli 15. ure obveščeni o požaru v stanovanjski hiši na območju Bežigrada.

Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja so ugotovili, da je občan doma izdeloval gorivo za modelarne rakete, ki bi jih uporabil za silvestrovo. Pri tem je pri preizkušanju snovi del te prižgal. Snov se je takrat vžgala in eksplodirala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Moški je utrpel lažje poškodbe in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti v zvezi dogodkom nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri podanih sumov kaznivega dejanja Povzročitve splošne nevarnosti.