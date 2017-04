Ljubljančana preprodajala prepovedane tablete

64-letnik je po različnih lekarnah kupoval tablete, 34-letnik pa jih je preprodajal naprej. (Foto: Thinkstock)

Policisti Policijske postaje Moste so v preteklem tednu odvzeli prostost 34- in 64-letnima Ljubljančanoma zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami zaradi predhodno zaznanih več kaznivih dejanj prodaje prepovedanih drog. Na podlagi pridobljene odredbe za hišno preiskavo so pri osumljencema zasegli več kot 400 psihoaktivnih tablet Sanval in Bromazepam, večje število praznih zdravniških belih receptov izdanih v tuji državi (domnevno iz Srbije in BiH), sezname z imeni in priimki, računi iz lekarn iz različnih koncev države, večje število praznih embalaž od prepovedanih tablet Sanval in mobilne telefone.

Policija je ugotovila, da je 64-letnik že dalj časa na območju Slovenije po različnih lekarnah kupoval prepovedane tablete, ki jih je prodajal 34-letniku, ta pa jih je preprodajal naprej. Policisti s preiskavo nadaljujejo, saj preverjajo vpletenosti še drugih oseb.

Policija je še sporočila, da sta bila osumljenca 15. aprila privedena na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper 64-letnika odredil hišni pripor, zoper 34-letnika pa pripor. Slednji je bil za tovrstna dejanja že obravnavan in obsojen.