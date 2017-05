Ljubljančanka v stanovanju zalotila Čeha, Hrvatico pa so ovadili, ker izkorišča nepozornost starejših

Včeraj okoli poldneva so ljubljanski policisti odhiteli na Cesto na Mesarico, saj je oškodovanka v svojem stanovanju zalotila neznanca. Ta je sicer iz stanovanja pobegnil, a so ga policisti v Jeranovi ulici kmalu izsledili. Ugotovili so, da gre za 34-letnega državljana. Kot so v sporočilu za javnost navedli na PU Ljubljana, je bil Čeh med postopkom do policistov žaljiv in agresiven. Pri njem so namreč odkrili gotovino in nakit, predmete, za katere sumijo, da jih je pridobil nezakonito. Zaradi žaljivega vedenja so ga oglobili po zakonu o kršenju javnega reda in miru. Policisti preiskave še niso končali, saj bodo skušali poiskati lastnike ukradenih predmetov.



Včeraj nekaj pred 16. uro pa so grosupeljski policisti v Šmarju pri Grosupljem izsledili 52-letno državljanko Hrvaške, ki naj bi zvonila po stanovanjskih hišah in vsiljivo beračila. Ugotovili so, da je ženska na območju Šmarja marca izvršila dve drzni tatvini iz stanovanjskih hiš. V obeh primerih je oškodovanca (stara 83 in 70 let) zamotila, nato pa izkoristila njuno trenutno nepozornost in iz prostorov hiše odtujila gotovino, in sicer okoli 300 evrov. Čaka jo kazenska ovadba.