Ljubljanski policisti preiskujejo nasilno smrt moškega na Trubarjevi ulici, eno osebo so pridržali

Danes okoli 9. ure so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o dogodku v stanovanju na Trubarjevi ulici v Ljubljani, je za 24ur.com povedala Maja Ciperle Adlešič iz PU Ljubljana.

Ob posredovanju policistov je bil na kraju v stanovanju najden mrtev moški, eni osebi, prav tako moškemu, pa so policisti odvzeli prostost.

Do sedaj zbrana obvestila kažejo, da je moški umrl nasilne smrti. Policisti in kriminalisti še vedno opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila v smislu razjasnitev okoliščin dogodka. Na kraju ogleda sta tudi dežurni preiskovalna sodnica in državna tožilka, je še sporočila Ciperle Adlešičeva.