Ljubljanski policisti so pri 37-letniku našli pištolo in škatlo s 50 naboji

Predmete, ki so jih ljubljanski policisti našli med hišno preiskavo, so zasegli. (Foto: PU Ljubljana)

Bežigrajski policisti so v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 37-letniku iz okolice Ljubljane. Pri tem so našli pištolo znamke Bruni kalibra 9 milimetrov. Orožje s pripadajočim nabojnikom in škatlo, v kateri se je nahajalo 50 nabojev, so zasegli.

Poleg tega so med hišno preiskavo odkrili še stekleni kozarec, v katerem se je nahajalo nekaj gramov "neznane posušene rastline zelene barve", za katero policisti sumijo, da gre za prepovedano konopljo. Tudi to so zasegli in poslali v kriminalistični pregled oziroma analizo.

Po pridobljenih podatkih bodo policisti uvedli prekrškovni postopek zoper 37-letnika. "Če se bo ugotovilo, da gre za predelano orožje (prevrtana cev pištole), bo zoper njega na Okrožnem državnem tožilstvu Ljubljana podana kazenska ovadba," je sporočila Maja Ciperle Adlešič s Policijske uprave Ljubljana.