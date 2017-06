Malčici umrli, potem ko ju je mama za kar 15 ur pustila v avtomobilu

Mlada mamica je hčerkici pustila čez noč v avtomobilu. (Foto: iStock)

V teksaškem mestu Kerrville se je zgodila tragedija. 19-letna Amanda Hawkins je v avtomobilu pustila svoji deklici, stari eno in dve leti. Sama je medtem skočila na obisk na dom svojega 16-letnega prijatelja, kjer je bilo tudi nekaj drugih najstnikov. Deklici je v avtu pustila ob 21. uri po lokalnem času, k avtomobilu pa se je vrnila šele opoldne naslednjega dne. Malčici sta se tako v avtomobilu "kuhali" kar 15 ur, ko so zunaj temperature dosegale tudi do 32 stopinj Celzija.

Enoletna Brynn Hawkins in dveletna Addyson Overgard Eddy sta vso noč jokali. Mama se zanju ni zmenila, ponju se je vrnila šele okoli poldneva naslednjega dne, je dejal okrožni šerif Rusty Hierholzer. Dodal je, da je to eden najhujših tovrstnih primerov, ki jim je bil priča v svoji 37-letni karieri.

Šerif je še pojasnil, da je njen 16-letni prijatelj v nekem trenutku celo spal v avtomobilu ob deklicah, vendar ju ni spustil ven. Hawkinsova je hčerkici iz avtomobila vzela šele opoldne naslednjega dne, a sta bili deklici nezavestni. Skušala ju je okopati. Ker se je bala, da se bo znašla v težavah, pa se ni takoj napotila po zdravniško pomoč.

Šele ko je eden od prijateljev predlagal, naj ju odpelje v bolnišnico, je to tudi storila. Tam si je izmislila zgodbo, da sta bili malčici z njenim prijateljem ob bližnjem jezeru, kjer sta se onesvestili, ko sta "ovohavali rože". Zdravniki so mislili, da sta deklici naleteli na kakšne strupene rastline, je dejal Hierholzer. A kmalu se je izkazalo, da ju je mamica namerno pustila v avtomobilu. Zdravniki so deklicama skušali pomagati, a sta umrli okoli 17. ure po lokalnem času.

Mlado mamo so obtožili malomarnosti in ogrožanja otrok. Ker pa sta deklici zaradi posledic malomarnega ravnanja umrli, ji grozi še hujša kazen. Mož 19-letnice med dogodkom ni bil prisoten, še poročajo ameriški mediji.