Pirotehnika poškodovala 22-letnika. Na tekmi tudi navijač, ki ima prepoved udeležbe športnih prireditev

Zaradi uporabe pirotehnike so morali tekmo kar dvakrat prekiniti. (Foto: Damjan Žibert)

Mariborski policisti so imeli pred, med in po sinočnjem večnem derbiju med NK Olimpija in NK Maribor precej dela.

Že pred tekmo so zaradi pretepanja izdali dva plačilna naloga navijačema Olimpije. Med tekmo pa so trem navijačem ljubljanskega kluba zasegli pirotehnične izdelke, dva sta bakli tudi aktivirala. Vsem trem so izdali odločbe o prekršku.

Enega mladoletnika so pridržali, ker se je na javnem kraju nedostojno vedel, se pretepal in ni upošteval ukazov policistov. Proti njemu bodo podali tudi obdolžilni predlog.

"Še dvema navijačema NK Olimpije so policisti izdali plačilna naloga. Prvemu, ker ni upošteval ukazov policistov, drugemu pa ker se je na javnem kraju pretepal in prav tako ni upošteval ukazov policistov. Enemu navijaču NK Olimpije pa so policisti zasegli PVC vrečko z belim prahom, PVC vrečko s posušenimi rastlinskimi delci in ročno zvito cigareto, za kar sumijo, da so prepovedane droge. Tudi njemu bo izdana odločba o prekršku v t.i. hitrem postopku," so sporočili iz PU Maribor.

Bil na tekmi, čeprav ima prepoved

Policisti so med gledalci na tribunah odkrili tudi 33-letnega Mariborčana, navijača Viol, ki ima veljaven ukrep prepovedi udeležbe na športni prireditvi. Za kršitev prepovedi so mu izdali plačilni nalog.

Policisti zbirajo tudi obvestila o neznancu, ki je med tekmo, na tribuni zahod odrinil varnostnika in zbežal med navijače Viol. Varnostnik se je ob tem lažje poškodoval.

Pirotehnika poškodovala oko 22-letnemu navijaču Viol

Policisti še vedno skušajo ugotoviti, kdo je navijač, ki je kmalu po začetku tekme na južni tribuni aktiviral pirotehnično sredstvo, pri čemer je eksplodiralo. "Eksplozija je odtrgala delček plastičnega sedeža, ki je priletel v desno oko 22-letnemu navijaču Viol. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju. Stopnja njegove poškodbe še ni znana," je zapisal Miran Šadl iz PU Maribor.

Policija bo proti organizatorju sprožila prekrškovni postopek, ker niso zagotovili vseh ukrepov, da bi preprečili vnos pirotehnike. (Foto: Aljoša Kravanja)

Na tekmo so navijači na tribunah uporabljali tudi pirotehnična sredstva. Zaradi tega so sodniki tekmo dvakrat tudi prekinili. Policija pa bo proti organizatorju, ki ni zagotovil vseh ukrepov, da bi preprečil vnos pirotehnike, sprožil prekrškovni postopek.

Večni derbi med NK Olimpija in NK Maribor si je sinoči v Ljudskem vrtu ogledalo okoli 12 tisoč gledalcev. Od tega je bilo na tribuni jug 1.200 navijačev navijaške skupine Viole, na severni tribuni okoli 800 navijačev navijaške skupine Green Dragons ter okoli 300 navijačev NK Olimpije (Olimpija supporters) v sektorju H na zahodni tribuni.