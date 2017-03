Na sledi za oboroženim roparjem poslovalnice NKBM Maribor - moški v rdeči jakni in s kapo na šilt

Mariborski policisti so se podali v lov za oboroženim moškim, ki je danes nekaj pred 10. uro oropal poslovalnico Nove KBM na Turnerjevi ulici v Mariboru, je sporočil Miran Šadl s PU Maribor.

Policija išče moškega na sliki, ki je oborožen s pištolo oropal NKBM na Turnerjevi ulici v Mariboru. (Foto: PU Maribor)

Po do zdaj zbranih informacijah je moški, visok okoli 175 centimetrov, oblečen v rdečo jakno, rdečo kapo na šilt z znakom ferrarija in modre kavbojke, zaposlenim grozil s pištolo in zahteval denar. Storilec je govoril slovensko.

Ali mu je uspelo odnesti kaj denarja, ta trenutek še ni znano. Po dejanju je peš zbežal v smeri Vrbanske ceste. Ena od zaposlenih si je ob ropu poškodovala prst, ko je z njim zadela ob predal mize, drugih poškodovanih oseb ni, je še zapisal Šadl.

Policisti trenutno izvajajo aktivnosti, da bi storilca izsledili in prijeli. Pri tem na pomoč pozivajo tudi vse tiste, ki bi o ropu kar koli vedeli. Ker je storilec oborožen, policija opozarja, da ga ne skušajte prijeti, temveč to prepustite policiji.