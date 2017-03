Med begom jo je ustrelil v hrbet

21-letnica je bila v streljanju huje ranjena. (Foto: Blaž Garbajs)

Novomeški policisti so bili o streljanju v kraju Brezje obveščeni v ponedeljek, nekaj pred 12. uro. Tja je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. Poškodovano žensko so reševalci odpeljali v bolnišnico, policisti in kriminalisti pa so že kmalu po dogodku odvzeli prostost 25-letnemu osumljencu.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja. Po njihovih prvih ugotovitvah naj bi se 25-letni osumljenec in njegova 21-letna partnerica z avtomobilom skupaj pripeljala v naselje. Že v vozilu naj bi se sprla, osumljenec pa naj bi ženski grozil, da jo bo ubil. Ko je žrtev skušala zbežati, je proti njej s pištolo izstrelil več strelov in jo zadel v predel hrbta. Po podatkih iz bolnišnice je 21-letna žrtev huje poškodovana, vendar ni v smrtni nevarnosti.

Policisti okoliščine še preiskujejo, 25-letnega osumljenca pa bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa umora privedli k preiskovanemu sodniku.