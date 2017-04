Med delom v vinogradu umrl 18-letni traktorist

"Ob 17.40 smo bili na interventno telefonsko številko 113 obveščeni, da je v Zagorcih na območju Policijske postaje Ptuj prišlo do nesreče pri delu," je sporočil Miran Šadl z mariborske policije. "Po do sedaj zbranih obvestilih se je med delom v vinogradu prevrnil kmetijski traktor, ki ni bil opremljen z varnostnim lokom. Ta je pod seboj pokopal 18-letnega domačina, ki je traktor vozil," je povedal Šadl.

Na kraj so bili takoj napoteni reševalci, gasilci in policisti. "Malo po 18. uri so nas reševalci obvestili, da je traktorist zaradi prehudih poškodb na kraju nesreče umrl," so še sporočili s policije.