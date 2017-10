Med plezanjem pri Laškem umrl eden najboljših slovenskih in svetovnih alpinistov Franček Knez

Umrl je Franc Knez, guru slovenskega sodobnega alpinizma, v alpinističnih krogih znan z vzdevkom Franček. Eden največjih plezalcev in alpinistov našega časa, ki je julija dopolnil 62 let, se je, kot vse kaže, smrtno ponesrečil na plezalni steni med dejavnostjo, ki ji je bil zvest vse življenje. Zanj je bilo usodno plezanje v naselju Harje v bližini Laškega.

Franček Knez velja za legendo med plezalci ter za enega največjih slovenskih alpinistov vseh časov.

Policijska uprava Celje je medijem podala skopo obvestilo, da se je v naselju Harje v bližini Laškega v petek zvečer pri padcu med plezanjem smrtno ponesrečil 62-letni domačin. Gasilci in gorski reševalci so zavarovali območje in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Celja, ki so ugotovili, da je moški umrl zaradi poškodb.

"62-letni moški, ki je bil izkušen plezalec z dolgoletnimi alpinističnimi izkušnjami, je omahnil v dolino, najverjetneje pri prostem plezanju po steni," je sporočila Milena Trbulin s PU Celje. "Pri plezanju ni uporabljal plezalne opreme," je dodala.

Pozneje se je izkazalo, da je v globino padel izkušeni plezalec, znani slovenski alpinist, po katerem so se zgledovali mlajši rodovi slovenskih alpinistov.

Leta 1982 v rekordnem času preplezal razvpito severno steno Eigerja

Slovenska izdaja Wikipedie navaja, da je Franček Knez opravil več kot 5000 vzponov, med katerimi je več kot 700 prvenstvenih. Udeležil se je več alpinističnih odprav s prvenstvenimi vzponi v Ameriki (El Capitan in Fitz Roy – 1983, Cerro Torre in Torre Egger – 1986) in Himalaji (Lhotse – 1981).

Knez je preplezal tudi mnoge nove smeri v najbolj znanih stenah zahodnih Alp, Dolomitov, predvsem pa v stenah Julijskih Alp, 34 novih smeri je preplezal samo v severni steni Triglava. Leta 1982 je v takrat (in še danes) neverjetnem času šestih ur sam preplezal razvpito severno steno Eigerja, kjer je štiri leta pozneje dodal še novo smer.

Ker ima prvenstvene smeri tako v Matterhornu kot Grandes Jorasses, je eden redkih alpinistov, ki so pustili svoje prvenstvene sledi v vseh "treh problemih Alp", je ob 60-letnici Frančka Kneza zapisala tiskovna predstavnica Planinske zveze Slovenije Manca Čujež.

Franček Knez je bil goram zvest vse življenje. (Foto: Thinkstock)

Čeprav nikoli ni silil v ospredje, Franček Knez velja za legendo med plezalci ter za enega največjih slovenskih alpinistov vseh časov. Letu 2009 je v sodelovanju z Založbo Sanje izdal avtobiografsko knjigo Ožarjeni kamen.

Takratni predsednik Slovenije Danilo Türk je leta 2010 za dosežke v slovenskem alpinizmu in za prispevke k ugledu slovenskega alpinizma v svetu in večji prepoznavnosti Slovenije z redom za zasluge odlikoval Frančka Kneza in Silva Kara.

Vrhunski alpinist, rojen 15. julija 1955 v Celju, je že kot kratkohlačnik raziskoval grape, soteske, skale in gozdove v okolici rodnih Rimskih Toplic. Nato pa ga je alpinistična pot zanesla v domača in tuja gorstva, kjer je postavljal nove alpinistične mejnike.

Franček Knez je o sebi zapisal: "Življenje nam je dano in je največ, kar imamo. V njem so sončni in senčni dnevi in tudi rohnijo viharji, včasih nas stisnejo, da smo le sam sebi tujec. Pa kljub vsemu korajža velja, sreča spremlja hrabre."

Silvo Karo ga je poimenoval "guru slovenskega modernega alpinizma", Viki Grošelj pa je Frančka Kneza označil za "slovensko narodno bogastvo", saj je eden od velikanov slovenskega in tudi svetovnega plezanja in alpinizma nanizal toliko vzponov in prvenstvenih smeri, da predstavlja že gromozansko veliko težavo vse te dosežke zgolj preprosto sešteti.