Med prevračanjem padel iz vozila, kar je bilo za voznika usodno

Voznik vozila ni bil pripet z varnostnim pasom. (Foto: PU Kranj)

Kranjski policisti so v noči s sobote na nedeljo v Cerkljah na Gorenjskem obravnavali prometno nesrečo, ki se je končala tragično.

Do zdaj zbrani podatki kažejo, da je bil voznik osebnega vozila v nesreči udeležen sam, povzročil pa jo je z neprilagojeno hitrostjo vožnje, zaradi katere vozila ni več obvladal.

Posledično je zapeljal s ceste in se prevrnil, med prevračanjem pa je padel iz vozila. Odpeljali so ga v ljubljanski klinični center, kjer je zaradi hudih poškodb umrl.

Bojan Kos, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj, je pojasnil, da voznik ni uporabljal varnostnega pasu, ki bi ga lahko obvaroval pred usodnimi poškodbami.

''Zato ves čas ponavljamo, da ta varnostni pripomoček varuje življenje in je zelo učinkovit pri preprečevanju telesnih poškodb v prometnih nesrečah,'' je poudaril Kos in nadaljeval, da varnostni pas bistveno blaži posledice pri neposrednih trkih in prevračanju. ''Zato je varnostni pas treba uporabljati vedno, pravilno in na vseh, tudi kratkih vožnjah.''