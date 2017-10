Med pristajanjem pri Ribnici strmoglavilo letalo, poškodovan 70-letni pilot

Okoli 16.45 je na območju Brega pri Ribnici, na manjšem letališču, med pristajanjem prišlo do nesreče ultralahkega letala, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

70-letni pilot iz okolice Ljubljane, ki je poskušal pristati, se je z letalom pri pristanku še enkrat dvignil, nato pa z zadnjim delom letala udaril ob tla. Pilot je pri tem izgubil oblast nad letalom, ki je nato strmoglavilo.

Pilot je utrpel poškodbe, a ni v smrtni nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti, ki so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 17. uro, še zbirajo obvestila in si ogledujejo kraj nesreče. Poleg reševalcev NMP Ribnica so posredovali tudi gasilci PGD Ribnica, ki so protipožarno zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega pilota.