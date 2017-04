VIDEO: Trenutek, ko je pri prižigu kresa odjeknila silovita eksplozija, v kateri je bilo ranjenih 18 ljudi

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Več sto ljudi se je v soboto ob 17.30 po lokalnem času zbralo na tradicionalnem spomladanskem karnevalu v občini Villepinte na severu Francije, da bi opazovali kres.

A ob prižigu ognja je odjeknila silovita eksplozija, ki je v zrak pognala različne kose lesa. Zavladala je panika, ljudje so se razbežali, nekatere so po zraku leteči kosi celo zadeli.

V javnost je prišel amaterski posnetek trenutka, ko je počilo.

Ranjenih je bilo 18 ljudi, med njimi tudi župan mesta in trije otroci. Pet huje poškodovanih so odpeljali v bolnišnico, a zdravniki so povedali, da njihova življenja niso ogrožena.

Vzrok eksplozije še ni znan, je pa tožilstvo že sprožilo preiskavo incidenta. Vir blizu preiskave je za francoski BFM povedal, da bi lahko bila kriva napačna uporaba bencina, s pomočjo katerega so prižgali ogenj.

Oblasti so sporočile, da je šlo očitno za nesrečo in da ni nobenih indicev, da bi bilo v ozadju namerno dejanje ali terorizem.