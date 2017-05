Med prostim izhodom iz zapora vlomil v avto. Ujeli so ga občani in policist, ki takrat ni bil v službi

V soboto dopoldan je bila policija obveščena o vlomu v parkirano vozilo znamke Alfa Romeo ob Kotnikovi ulici v Ljubljani. Policisti, ki so posredovali, so ugotovili, da je neznanec postopal po parkirišču in si ogledoval parkirana vozila, nato je na enem izmed njih razbil steklo in segel v notranjost vozila. Dogodek so opazili občani in policist, ki takrat ni bil v službi. 30-letnega osumljenca so prijeli in ga predali policistom v nadaljnji postopek.

Ti so nato ugotovili, da je 30-letnik iz Trebnjega storil dejanje v času, ko je bil na prostem izhodu, saj prestaja zaporno kazen na odprtem oddelku. Osumljenca, ki ni odtujil ničesar, s svojim dejanjem pa je povzročil okoli 400 evrov materialne škode, so predali pravosodnim policistom.