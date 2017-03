Med razkladanjem tovora odkrili tri mladoletne ilegalce

Včeraj dopoldne so v enem od celjskih podjetij med razkladanjem tovora naleteli na tri ilegalne prebežnike. Na kraj so prišli celjski policisti, ki so ugotovili, da trojica prihaja iz Afganistana in da so vse tri mladoletne osebe stare 15, 16 in 17 let.

"Ker so bili vsi trije mladoletni, smo o primeru obvestili pristojni center za socialno delo," je zapisala Milena Trbulin s PU Celje. Vsi trije afganistanski državljani so zaprosili za azil, zato so jih po končanih postopkih odpeljali v azilni dom.