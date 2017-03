Med vožnjo s traktorjem padla na cesto in se huje poškodovala

V ponedeljek okoli poldneva se je 24-letnik iz Zgornje Ščavnice s traktorjem z domačega dvorišča vključeval na lokalno cesto. Na sedežu poleg njega je sedela 20-letna sopotnica. "V trenutku, ko je traktorist zavil z dvorišča na lokalno cesto, so se odprla vrata traktorske kabine, zaradi česar je sopotnica, ki je bila naslonjena na vrata, padla na asfalt," nam je sporočil Miran Šadl iz Policijske uprave Maribor.



Reševalci so poškodovani nudili prvo pomoč in jo nato odpeljali v mariborski klinični center. Njene poškodbe so sprva ocenili kot lažje, hujših telesnih poškodb pa ni bilo zaznati. V UKC se ji je zdravstveno stanje preko noči poslabšalo, pri ponovnem pregledu pa so ugotovili, da je v resnici hudo telesno poškodovana.

Traktorista bodo kazensko ovadili

Policisti so traktoristu v ponedeljek sicer že izdali plačilni nalog. Kot je še sporočil Šadl, pa ga bodo zdaj, ko so "nastopila nova dejstva prometne nesreče (huda telesna poškodba sopotnice), kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu".